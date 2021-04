comincia-la-guerra-spaziale-tra-spacex-di-elon-musk-e-blue-origin-di-jeff-bezos

Bezos, di Blue Origin, ha inoltrato un ricorso contro la decisione della Nasa che ha attribuito alla sola SpaceX il miliardario finanziamento per realizzare il prossimo lander lunare

(Foto: SpaceX)

Jeff Bezos, fondatore di Blue Origin, non ci sta e apre un ricorso sulla decisione della Nasa che ha scelto il progetto della concorrente SpaceX di Elon Musk per il lander che riporterà l’essere umano sulla Luna. La Nasa, sostiene Bezos, avrebbe cambiato le carte in tavola a gioco inoltrato e i nuovi criteri avrebbero così premiato SpaceX. Musk non si scompone e, già che c’è, fa previsioni sul futuro dell’esplorazione umana di Marte.

Il ricorso di Blue Origin

Non solo razzi e navette Crew Dragon. Da qualche giorno la compagnia spaziale privata SpaceX di Elon Musk si è aggiudicata anche il contratto da 2,9 miliardi di dollari con la Nasa per realizzare lo Human Landing System, il lander che riporterà l’essere umano sulla Luna nella missione Artemis del 2024. Un duro colpo per Blue Origin e per Jeff Bezos, che per l’ennesima volta si vedono superati verso la fine della corsa.

Stavolta però Bezos l’ha presa proprio male e ha fatto ricorso presso il Government Accountability Office contro la decisione della Nasa. Nel documento di 175 pagine viene sottolineato come i criteri per aggiudicarsi il contratto siano cambiati in corso d’opera, favorendo il più economico progetto di SpaceX. In questo modo, sostiene Bezos, non c’è stata concorrenza né Blue Origin ha avuto la possibilità di aggiustare la proposta. Inoltre il taglio del finanziamento “non solo ritarda ma mette in pericolo il ritorno degli Stati Uniti sulla Luna”.

La posizione della Nasa

Visto il procedimento legale in corso, la Nasa non commenta. L’idea iniziale era quella di due contratti così da garantire la concorrenza e scegliere in un momento successivo, in base agli obiettivi raggiunti dalle compagnie. Tuttavia il Congresso non ha stanziato fondi sufficienti, pur facendo pressione per rimettere piede sulla Luna il prima possibile.

La Nasa, inoltre, precisa che il contratto non stabilisce un monopolio di SpaceX ma riguarda solo il primo allunaggio.

Elon Musk, dalla Luna a Marte

I commenti di Elon Musk non si sono fatti attendere. In una intervista per il Washington Post Musk ha fatto notare come la proposta di Blue Origin fosse semplicemente troppo alta, più del doppio di quella di SpaceX, e come la compagnia rivale fosse più indietro con lo sviluppo dell’hardware. E ha twittato: “Can’t get it up (to orbit) lol.”

Can’t get it up (to orbit) lol — Elon Musk (@elonmusk) April 26, 2021

Negli ultimi giorni, poi, Musk è passato dalla Luna a Marte, facendo sbalorditive dichiarazioni sui suoi progetti per l’esplorazione umana del Pianeta rosso. In un’intervista con Peter Diamandis, fondatore della X Prize Foundation, il Ceo di SpaceX ha sostenuto di voler portare l’essere umano su Marte entro il 2026 (sebbene la Nasa sostenga non sia possibile pensarlo prima del 2033), ma che c’è la probabilità che nella missione qualcuno muoia.

Un viaggio senza ritorno, almeno all’inizio, ma “una grande avventura e un’esperienza stupenda”. Un’opportunità incredibile per tutta l’umanità. I vantaggi di imparare a viaggiare su altri mondi surclasserebbero i rischi individuali, sostiene Musk che pare convinto che sia il modo di garantire la sopravvivenza dell’essere umano e delle altre creature terrestri qualora al nostro pianeta dovesse succedere qualcosa di irreparabile.