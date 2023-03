Comissão da Câmara vai apurar falta de aplicação de R$ 2,5 milhões do orçamento em obras contra enchentes em Piracicaba

Segundo o autor do projeto que criou a comissão, uma emenda aprovada previa esse valor em investimentos para obras de prevenção de enchentes em dois locais, o que não ocorreu. Alagamento nas imediações do Teatro Dr. Losso Netto, em Piracicaba

Alexandre Cruz

A Câmara de Piracicaba (SP) aprovou a criação de uma comissão de estudos para apurar um suposto descumprimento do orçamento do Poder Executivo. Segundo o autor do projeto, a prefeitura deixou de aplicar recursos em obras de prevenção de enchentes.

O projeto de resolução é de autoria do parlamentar Laercio Trevisan Jr. (PL), e teve 12 votos favoráveis e oito contrários, na quinta-feira (9). A comissão vai apurar se houve alguma irregularidade e descumprimento do orçamento.

Segundo o texto, o orçamento de 2021 e 2022 previa R$ 2,5 milhões em recursos para aplicação em obras de prevenção de inundações e alagamentos nas imediações do Teatro Municipal Dr. Losso Netto, no cruzamento das avenidas Independência e Armando Salles e na Rua Liberato Macedo, no bairro São Dimas. A inclusão no orçamento ocorreu através de emenda de Trevisan Jr.

Segundo o texto, são finalidades da comissão:

Analisar e avaliar os problemas do prefeito em não cumprir o orçamento financeiro para 2021 e 2022, referente a execução de obras de prevenção de inundações e alagamentos nas ruas Liberato Macedo – Bairro São Dimas e Avenida Armando Salles de Oliveira cruzamento com Avenida Independência;

Consultar os servidores públicos municipais indicados na resolução;

Convocar e ou convidar pessoas físicas e ou jurídicas que possam contribuir para ampliar o conhecimento do descumprimento do orçamento aprovado para o exercício financeiro;

Elaborar relatório final e encaminhar para o plenário da Câmara, além de torná-lo público e solicitar providências cabíveis.

A comissão será composta de três membros e, após a definição deles, terá prazo de 90 dias para conclusão dos trabalhos e apresentação de um relatório final.

Enchentes recorrentes

O trecho citado pela resolução, nas imediações do Teatro Municipal Dr. Losso Netto sofre com problemas recorrentes de enchentes há vários anos. A região é próxima a um córrego que, frequentemente, transborda e alaga as ruas adjacentes.

Bombeiros às margens da Avenida 31 de Março, em chuva em fevereiro de 2020

Caroline Giantomaso/ G1 Piracicaba

O que diz a prefeitura

Em nota, a prefeitura informou que quando a emenda foi proposta não havia projeto aprovado que permitisse a contratação por licitação para a realização dos investimentos na localidade. E que a não execução da emenda proposta pelo vereador não representa ilegalidade porque trata-se de uma previsão.

O governo municipal ainda elencou obras de combate às enchentes que estavam previstas do Plano Plurianual (PPA) e que foram realizadas ou estão em fase de licitação:

Execução de obras de recomposição do muro de arrimo, passeio público, guarda-corpo, guia, sarjeta e asfalto no trecho da Avenida Independência, ao lado do Ginásio Municipal de Esportes Waldemar Blatkauskas;

Obras de contenção de erosão no trecho da Avenida Comendador Pedro Morganti;

Obra de infraestrutura na Rua Antônio Franco do Amaral, bairro São Francisco, incluindo os serviços de drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica;

Pavimentação asfáltica de trecho de via pública no bairro Anhumas – Estrada Rosa Francelina de Abreu – em licitação;

Contenção de erosão da margem direita do ribeirão do Enxofre no trecho da Avenida Abel Francisco Pereira, 120, bairro Jaraguá – em licitação;

Obras para drenagem de águas pluviais e pavimentação rígida em trecho interno a comunidade Portelinha;

Reforma e ampliação de trecho de galeria de águas pluviais na rua do Ipês;

Reforma e Ampliação de trecho de galeria de águas pluviais localizado na rua Angelo Furlan;

Reforma e apliação de trecho de galeria de águas pluviais localizado na Rua Marechal Deodoro;

Reforma e ampliação de trecho de galeria de águas pluviais na Rua Hemógenes Conceição;

Obras de contenção de erosão da margem esquerda do ribeirão do Enxofre, no trecho da Avenida Professor Demósthenes Santos Correa.

VÍDEOS: Tudo sobre Piracicaba e região

Veja mais notícias no g1 Piracicaba

Mata