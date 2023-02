Comissão divulga lista de aprovados no vestibular indígena 2023 da Unicamp e UFSCar; veja nomes

Primeira chamada estava prevista para 13 de fevereiro, mas foi antecipada. Prova aconteceu em seis cidades de quatro estados, e universidades têm 260 vagas. Estudantes durante prova do vestibular indígena da Unicamp

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) divulgou na manhã desta quarta-feira (8) a lista com os aprovados no vestibular indígena 2023 unificado entre Unicamp e Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). A primeira chamada estava inicialmente prevista para 13 de fevereiro, mas foi antecipada.

O exame ocorreu no dia 22 de janeiro em seis cidades de quatro estados: Campinas (SP), Dourados (MS), Manaus (AM), Recife (PE), São Gabriel da Cachoeira (AM) e Tabatinga (AM). Nesta edição, cada universidade oferece 130 vagas na graduação e o número de candidatos inscritos foi recorde.

Os convocados nesta chamada devem fazer a matrícula exclusivamente pela internet, das 9h do dia 14 de fevereiro até as 17h do dia seguinte.

Matrícula UFSCar

Matrícula Unicamp

A Comvest orienta que, quem foi convocado para um curso de segunda opção, efetue a matrícula para garantir a vaga. Nesses casos, os candidatos poderão vir a ser convocados para o curso de primeira opção nas chamadas seguintes, desde que surjam vagas.

“Os candidatos matriculados em cursos de 2ª opção que vierem a ser convocados para sua 1ª opção nas chamadas futuras, e efetivarem sua matrícula, terão a matrícula na outra universidade cancelada automaticamente”, alerta.

A segunda chamada está prevista para 17 de fevereiro. A comissão prevê cinco chamadas ao todo.

Abstenção

O vestibular indígena 2023 terminou com abstenção de 50%. Entre os 3.481 inscritos, 1.743 deixaram de realizar a avaliação, mas a instituição ponderou, contudo, que esta foi a edição com mais participantes, 1.738.

A ausência de metade dos inscritos já era esperada pela Comvest antes da aplicação do exame composto por 50 questões de múltipla escolha e uma redação. Ao g1, o diretor da comissão, José Alves de Freitas Neto, explicou quais dificuldades tornam o índice de abstenção elevado e superior de outros vestibulares, incluindo a modalidade tradicional da própria Unicamp, que teve 8,5% na 2ª fase.

Na edição anterior o índice foi de 48,6%, e em 2021, em meio aos reflexos da pandemia, o resultado chegou a 57,6%. A modalidade de vestibular é unificada com a UFSCar desde a edição anterior.

Ausências por cidade

Campinas – 64,8%

Dourados – 71,4%

Manaus – 65%

Recife – 65,7%

São Gabriel da Cachoeira – 39,8%

Tabatinga – 44%

Histórico

2023: 50%

2022: 48,6%

2021: 57,6%

2020: 42,6%

2019: 41,97%

Os candidatos precisaram comprovar durante a prova que pertencem a uma das etnias indígenas do território brasileiro, por meio da documentação indicada no edital. “Entre as etnias declaradas pelos candidatos, a maioria é Ticuna (28%), seguido das etnias Baré (17%) e Tukano (7%)”, diz a Comvest.

Calendário

1ª chamada de convocados para matrícula – 08/02 – site da Comvest;

Matrícula virtual – das 9h de 14/02 até 17h de 15/02 – pelo mesmo portal;

Ao todo estão previstas até cinco chamadas de candidatos.

