Comitiva do governo federal chega ao RS para visitar áreas afetadas pela estiagem

Ministros visitam Hulha Negra, no Sul do estado. Região é uma das mais castigadas pela falta de chuvas. Na quarta-feira (22), presidente Lula autorizou o repasse de R$ 430 milhões para enfrentamento da estiagem.

Arildo Palermo/RBS TV

Uma comitiva de ministros do Governo Federal chegou ao Rio Grande do Sul na manhã desta quinta-feira (23) para visitar áreas afetadas pela falta de chuvas. Os representantes irão a Hulha Negra, na Região Sul, e devem oficializar as medidas para enfrentamento da estiagem que atinge os municípios gaúchos. A região é uma das mais castigadas pela falta de chuvas, que afeta o estado pela terceira safra consecutiva.

Estão na comitiva: o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar Paulo Teixeira, o do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome Wellington Dias, o da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta e o futuro presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) Edegar Pretto.

O avião vindo de Brasília chegou por volta das 9h50 em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Após uma troca de aeronave, o grupo foi para Bagé, onde aterrissou por volta das 11h. Em seguida, participaram de um almoço em Hulha Negra.

No início da tarde, a comitiva visitou uma propriedade na cidade. Em conversa com a imprensa, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar Paulo Teixeira destacou que será constituído um plano de trabalho para anteder a demanda de produtores mais estruturados.

Depois, o grupo se encontrou com o governador do RS Eduardo Leite em um evento com outras autoridades do setor do agronegócio. Às 16h30min está programada uma coletiva de imprensa no aeroporto de Bagé.

Recursos

Na noite de quarta (22), o presidente Lula autorizou um repasse de R$ 430 milhões para ações de mitigação dos efeitos da estiagem. Os recursos serão destinados para agricultura, desenvolvimento social e defesa civil. As ações já anunciadas pelos ministros foram:

R$ 24 milhões, do Ministério Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome serão repassados para famílias de baixa renda da região como um pagamento de até R$ 2.400 para famílias de pequenos agricultores cadastradas no programa Fomento Rural. O pagamento será realizado em duas parcelas de valores a serem definidos caso a caso no cadastramento do beneficiário;

R$ 100 milhões, do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, serão utilizados no apoio às prefeituras na contratação de carros pipas para a distribuição de águas, também na aquisição e doação de cestas básicas, combustível, entre outras ações; e

R$ 300 milhões, Ministério do Desenvolvimento Agrário, em crédito para pequenos agricultores em duas linhas de créditos.

Ministro Paulo Teixeira confirma, em rede social, recursos para enfrentamento da estiagem

Reprodução

O governo do Rio Grande do Sul estabeleceu, em janeiro, estado de atenção por 90 dias em razão da estiagem que afeta diversos municípios desde dezembro de 2022. Conforme atualização mais recente da Defesa Civil, 317 municípios decretaram emergência devido à falta de chuva. Destes, 191 já tiveram a situação homologada pela União.

Lavoura afetada pela estiagem no RS

Reprodução/RBS TV

