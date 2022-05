Durante l’incontro, avvenuto lo scorso martedì, si è affrontato l’urgente tema dei parcheggi in città

FASANO – Nella giornata del 3 maggio scorso, presso il comune di Fasano, il direttivo della Confcommercio di Fasano, guidato dall’imprenditore Donato Pistola, ha incontrato il sindaco Zaccaria, l’assessore alle attività produttive Giuseppe Galeota ed il comandante dei vigili urbani dott.ssa Maria Rosaria Speciale.

Fra gli argomenti trattati le problematiche per i parcheggi in città, dato che la chiusura di Piazza Mercato Vecchio e lo stallo di diversi paletti – per dare la possibilità ai pedoni di percorrere diverse strade – ha dimezzato i posti auto anche per i residenti. Si sono inoltre chiesti più controlli alle auto in sosta sulle strisce blu, per quanto concerne il pagamento del ticket: lo scopo è infatti cercare di far “ruotare” più auto nelle aree parcheggio.

È stato inoltre chiesto di adibire ad uso parcheggio l’area dell’ex mercato ortofrutticolo per poter accogliere altri posti auto per una duplice funzione: l’utilizzo da parte dei residenti e quello per gli avventori dei paesi limitrofi, ovvero quei turisti in arrivo dalle strutture, o partecipanti agli spettacoli organizzati dall’amministrazione nel periodo estivo nelle varie piazze cittadine.

Si è parlato infine dei diversi progetti, che l’amministrazione sta portando avanti grazie a diversi bandi, e del documento strategico del commercio che ridarà una certa quadra a tutto il settore commercio, con la conclusione finale della necessità di un maggior dialogo tra amministrazione e Confcommercio.

Sulla scia di tale incontro, lunedì 9 maggio, alle ore 10.30, si terrà presso il Laboratorio Urbano di Fasano una conferenza in cui la Confcommercio, in collaborazione con la Generali Assicurazioni, affronterà l’argomento delle agevolazioni in tema di assicurazioni per gli associati alla Confederazione.

L’articolo Commercio e viabilità, la Confcommercio ha incontrato l’amministrazione comunale proviene da GoFasano.