“commissariato-a-rischio-paralisi”

È giudicata “drammatica” la situazione del Commissariato di polizia di Faenza, che vedrà a ottobre la presenza in servizio di soli cinque ufficiali di polizia giudiziaria. Una circostanza che “potrebbe paralizzare la delicata attività a loro demandata”. A denunciarlo è la segreteria del Siulp di Ravenna, il principale sindacato del personale di polizia, che il 20 marzo ha tenuto una riunione nei locali del Commissariato faentino per testimoniare la propria vicinanza alle divise faentine.

Il personale di polizia giudiziaria è destinato a ridursi ad appena cinque unità – un ispettore e quattro sovrintendenti – per via del pensionamento di due ispettori e del passaggio di un terzo loro collega alla polizia scientifica di Bologna. Nel corso della riunione sono state raccolte le rimostranze, da parte del personale del Commissariato, in merito alla situazione organizzativa e lavorativa: “I livelli considerati ottimali per un Commissariato come quello faentino sarebbero ben altri – fa notare per il Siulp il segretario generale ravennate Herrol Benedetti –. In passato qui erano impegnati anche dieci ispettori e un numero appena minore di sovrintendenti. Sono i numeri a certificare che a ottobre si rischia la paralisi”.

Herrol Benedetti ha proposto alla segreteria di sostenere un documento da inoltrare alla segreteria nazionale, per avere un’istantanea della situazione, richiamando l’attenzione e l’intervento del Ministero dell’Interno. L’obiettivo è ottenere l’invio a Faenza di nuovi ufficiali di polizia giudiziaria, giudicato “urgente e improcrastinabile”: “È impensabile che i colleghi del Commissariato manfredo possano continuare a sostenere le attuali condizioni lavorative, aggravate dall’assenza di ufficiali di polizia giudiziaria”.

Come ribadito da Benedetti, è necessario “un repentino intervento del Dipartimento della polizia di Stato per arrivare in tempi rapidi a migliorare la situazione illustrata”. Fra la prossima estate e l’inizio del 2024 potrebbe arrivare nuovo personale: ma una richiesta di questo tipo giunge al Ministero dell’Interno pressoché da ogni parte d’Italia. Più in generale, sono ormai meno di quaranta i poliziotti in servizio al Commissariato di Faenza. “E questo renderà presto problematico riuscire ad alternare il personale sulle volanti che coprono il territorio cittadino”.

Filippo Donati

Vito Califano