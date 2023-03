como-a-ansiedade-afeta-seu-dia-a-dia

O receio de não dar conta dos compromissos faz com que muitas pessoas almocem respondendo mensagem no celular ao mesmo tempo que estão pensando no que vão fazer no minuto seguinte, no meio da tarde, amanhã, etc.

Está cada dia mais difícil não encontrarmos por aí quem não tenha uma rotina agitada, com acúmulo de afazeres, pressões internas e externas, temperadas com muita preocupação. Soma-se a isso, a avalanche de informações, os vários meios para acessa-la, a tecnologia por toda a parte, daí parece mesmo impossível relaxar. É aí que mora o perigo.

Poucas pessoas sabem, mas o Brasil tem a maior prevalência de transtornos de ansiedade do mundo, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), sendo comum tanto em adultos como em crianças.

Contudo, é importante esclarecer que a ansiedade é uma característica do ser humano. Todos nós a experimentamos em diferentes momentos da vida e ninguém está imune a isso, pois ela é uma resposta natural do nosso organismo. A ansiedade é um estado de alerta e está associada às sensações de insegurança, incerteza e medo. Ela pode ser um estado emocional transitório, diante de um perigo real ou imaginário, como por exemplo, ficar tenso diante de uma prova que, mesmo tendo estudado, bate aquela dúvida se terá bom resultado.

A ansiedade passa a ser considerada patológica quando é excessiva, ou seja, quando os episódios ansiosos são exagerados, de maior duração e sem uma motivação aparente. A persistência de reações físicas, como tremores, boca seca, tensão muscular, é um bom sinal pra observar a diferença.

Uma pessoa ansiosa está sempre preocupada com situações e eventos futuros, o que interfere significativamente no seu dia a dia. Alguns exemplos incluem: dificuldades para concentrar-se nas tarefas diárias devido a preocupações que, na maioria das vezes, estão fora do seu controle, levando a um desgaste de energia mental desnecessário; dificuldade de interagir com outras pessoas, passando a evitar situações de socialização devido a própria insegurança, o que acaba impactando na manutenção de relacionamentos saudáveis; dificuldade para dormir ou manter uma boa noite de sono, repercutindo negativamente nas atividades durante o dia.

Além disso, como resultado da correria diária e obviamente estressante, deixamos de fazer coisas importantes para a saúde física e mental como alimentar-se bem praticar atividades físicas e tempo para si. Sem contar os comportamentos compensatórios, e excessivos, como o fumo, a ingestão de álcool, cafeína, e até mesmo a procrastinação, estratégias que aliviam apenas momentaneamente, pois só aumentam a ansiedade.

E como melhorar este cenário?

Além de buscar ajuda especializada, é fundamental compreender qual o papel que a ansiedade assumiu ao longo da própria vida. A maioria dos casos de ansiedade, os sintomas só são percebidos quando, infelizmente, a ansiedade já atingiu patamares elevados. Na pressa do dia a dia, ligamos no piloto automático e, mesmo com o sofrimento e os prejuízos, deixamos de refletir a respeito, o que nos impossibilita a busca de estratégias eficazes para gerenciar os sintomas e ter uma melhor qualidade de vida. É importante aproveitar o momento presente e compreender que não temos o controle de tudo. Créditos: Joselene L. Alvim- psicóloga

