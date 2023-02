Como criar animais exóticos? Veterinária fala sobre cuidados específicos para cada espécie

Lagomorfos, hamsters, furões, porquinhos-da-Índia, iguanas e até peixes tropicais: saiba como conviver com cada um deles e adaptá-los longe do seu habitat natural. Os gekkos são répteis escamados bastante coloridos e, apesar de algumas espécies serem comuns, são considerados raros ou ameaçados

É mais do que comprovado: ter um bichinho de estimação traz muitos benefícios à saúde física e mental para qualquer idade, gênero ou classe social. A companhia deles é capaz de reduzir o estresse, nos manter em movimento e ainda deixar a casa mais alegre.

Geralmente, a procura por pets é pelas espécies convencionais, como um cãozinho, um gato ou mesmo um passarinho. Mas você já pensou como é viver com um animal exótico?

De diferentes cores, tipos, peles, penas, escamas e tamanhos, eles também podem trazer um convívio agradável ao lar. A veterinária Anna Beatriz Rocha atua há 15 anos no ramo e hoje trabalha numa clínica especializada em animais exóticos em Jundiaí (SP) que atende toda a região, inclusive a domicílio. Ela conta que a paixão por eles nasceu na época da faculdade, quando ainda era estagiária.

“No meu último ano de estágio obrigatório aqui onde atendo, coincidentemente, acabei tendo contato mais de perto com aves, répteis, roedores e outras espécies. Apaixonei-me por cada um, por cada diferença. A variedade de animais que atendo me fascina muito”.

Pra você que também se atrai por esses bichinhos e de repente pensa em adotar um, a veterinária listou aqui no g1 uma série de cuidados e adaptações especiais para conviver com essas espécies, mesmo longe do seu habitat natural.

Anna conta que se apaixonou por animais exóticos quando ainda era estagiária na clínica onde atua

Como ter um animal exótico em casa?

Anna relata que hoje existem muitas espécies no mercado, por isso, o mais importante é escolher por um deles de acordo com a sua identificação. “Depende de qual pet você gostaria de ter, é um mercado muito amplo que envolve diversas espécies. Para cada um é uma criação diferente. O principal, primeiramente, é ter a autorização do Ibama e tempo para a criação”.

Quais são os cuidados principais?

Os cuidados variam, de acordo com a profissional. Tudo isso vai depender da espécie escolhida. Basicamente, a fonte de água limpa, alimentação adequada e de qualidade, temperatura ideal e recinto adequado são os cuidados principais. “Você pode ter uma serpente, por exemplo, onde os cuidados serão bem menores comparados ao de um cão, gato ou primata que exigem um cuidado muito maior também”, ressalta.

As iguanas costumam viver em regiões tropicais e adoram habitar nas árvores

Quais são as espécies mais domesticáveis?

Segundo Anna, as aves costumam ser muito amáveis, assim como os roedores, que são bem inteligentes, por isso, são espécies facilmente domesticáveis. “Hoje em dia vemos muitas aves extremamente mansas e afetivas como as calopsitas, os periquitos e os papagaios, com hábitos diurnos e extremamente carinhosos. Coelhos e ratos também são maravilhosos como pets não convencionais, donos de uma inteligência enorme. Existem também tartarugas apegadas a seus donos. Quase todo animal, dependendo de sua criação, pode se tornar sociável, mas vale lembrar que isso não é via de regra, uma vez que se tratam de seres irracionais e com instintos”.

Existem requisitos para a alimentação?

“Com certeza! Uma ave precisará de alimentos para ave, mas não qualquer ave. Cada espécie possui sua ração comercial própria, assim como os roedores, lagomorfos e outros mamíferos”, afirma a médica. Hoje em dia, o mercado pet fornece ração específica para todas as espécies, desde ratos, hamsters, porquinhos-da-Índia, furões, hedgehogs (porco-espinho) até iguanas, peixes tropicais e aves exóticas.

O anfíbio axolote é uma espécie de salamandra que conserva em toda a sua vida brânquias externas

Posso levar pra passear ou viajar?

Dependendo da espécie, sim. No caso de viagens, a profissional salienta que sempre é necessário consultar um veterinário para a emissão de certificado (guia de transporte animal), a fim de provar a saúde e sanidade do animal, realizando exames físicos e específicos para a espécie. Vale lembrar que voos internacionais seguem a legislação do país de destino, sendo assim, deve-se ser orientado pelo consulado, companhia aérea e médico-veterinário.

Os porquinhos-da-Índia são uma espécie de roedor sul-americano e vivem em média de quatro a oito anos em cativeiro

Anna também diz que os donos de animais exóticos devem ter atenção aos passeios, pois, dependendo do local, pode não ser benéfico para eles. “Os passeios por diversão são bem restritos para cada espécie em si. Você não levaria uma cobra pra passear, certo? Isso apenas geraria estresse para o animal. Assim, geralmente é com os pets não convencionais. Apesar de vermos várias cenas de araras e papagaios fazendo voos livres, furões na coleira e calopsitas em mochilas, nem sempre esses passeios são benéficos para o animal. Mas vale ressaltar que cada indivíduo tem sua particularidade”.

