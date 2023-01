como-escolher-o-melhor-tipo-de-churrasqueira-para-apartamento

Arquiteta de Sorocaba (SP) explica a diferença dos três modelos de churrasqueira: elétrica, carvão e a gás. Churrasqueira a gás é um dos modelos mais instalados em apartamentos com varanda gourmet em Sorocaba

Uma churrasqueira é mais que um utensílio para casa, é um argumento para reunir a família e amigos no fim de semana. E o que antes era um privilégio de quem morava em casas, hoje também já faz parte da vida de quem vive em apartamentos.

De acordo com a arquiteta Sarah Heinzen, esse acessório está se tornando um diferencial no mercado imobiliário e empreendimentos de Sorocaba (SP) já estão oferecendo-o como atrativo. Os tipos mais comuns são a elétrica, a carvão e a gás.

“A churrasqueira se tornou praticamente um item obrigatório nos empreendimentos! É um diferencial importante e bastante procurado mesmo nos apartamentos menores”, conta a arquiteta.

Mas quem ainda não possui churrasqueira no apartamento, pode encontrar o modelo ideal levando em consideração alguns fatores como o espaço disponível da varanda, a praticidade e economia desejada pelo morador.

Ainda segundo a arquiteta, existem apartamentos com varandas com metragens menores e que conseguem acomodar uma churrasqueira no ambiente sem problemas.

“O que influencia nesse caso é o que cabe a mais naquele espaço, como a pia, ou uma mesa pequena com algumas cadeiras, por exemplo. As medidas em si das churrasqueiras são pequenas e variam bastante conforme o modelo. A medida padrão de 60×80 cm é o que cabe na maioria desses modelos”, explica.

Churrasqueira a carvão é uma alternativa para os moradores de apartamentos

Para descobrir qual se adequa melhor ao seu apartametno, confira os pontos positivos e negativos sobre cada uma delas:

Churrasqueira a carvão

A churrasqueira a carvão requer um espaço um pouco maior no apartamento, já que a instalação do utensílio também conta com duto para exaustão da fumaça. Para a arquiteta Sarah Heinzen, esse modelo é muito bem aceito em casas e apartamentos pelo seu custo inicial de montagem.

“Ela é bem aceita pelo seu custo inicial de montagem que normalmente custa R$ 400. E sai mais em conta, se comparada aos demais modelos.”

Ponto positivo: É mais econômica no custo inicial de instalação.

Ponto negativo: Se comparados, o consumo do gás natural com o saco do carvão, o carvão fica pelo menos três vezes mais caro. O modelo também requer espaço maior para instalação.

Churrasqueira a gás

As churrasqueiras alimentadas a gás trazem um jeito mais prático e limpo de se fazer churrasco. Além da praticidade, esse modelo também é o mais econômico e ecologicamente correto, destaca a arquiteta.

“Comparando o consumo, a churrasqueira a gás é uma das mais indicadas para um apartamento, tanto no aspecto ambiental como no econômico.”

Ponto positivo: É mais econômica, prática e ecologicamente correta.

Ponto negativo: Sua instalação é um pouco mais cara, dependendo do modelo e tamanho. O preço pode chegar até R$ 9 mil.

Churrasqueira elétrica

De acordo com Sarah, a churrasqueira elétrica é semelhante ao modelo a gás. Incluindo a praticidade que o outro modelo oferece. No entanto, é menos econômica.

“A churrasqueira elétrica tem a praticidade da alimentada a gás, porém, tem o custo muito elevado de energia no Brasil”, explica a arquiteta.

Ponto positivo: É semelhante ao modelo de churrasqueira a gás na praticidade e usabilidade.

Ponto negativo: Gasta mais energia elétrica do que as demais.

Para a especialista, dos três modelos citados acima, a que sai mais em conta para quem mora em apartamento, de fato, é a churrasqueira a gás. Para quem é fã de churrasco, mas preza a praticidade e economia, esse modelo oferece melhor custo-benefício e usabilidade!

Sarah Heinzen é arquiteta e dá dicas sobre qual a melhor opção de churrasqueira para apartamentos

*Colaborou sob a supervisão de Fernanda Szabadi

