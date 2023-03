como-fazer-o-controle-de-ervas-daninhas-nos-cafezais

Utilização de herbicidas, somada a outras técnicas de manejo, aumenta a produtividade na lavoura

Divulgação: IHARA

As ervas daninhas são consideradas grandes inimigas dos produtores rurais. Independente da cultura, elas sempre competem por água, luz e nutrientes, causando inúmeros prejuízos ao crescimento e à produtividade do plantio. Para manter as plantas daninhas longe dos cafezais, a melhor forma de prevenção é com a utilização de herbicidas.

Somada à utilização de controladores químicos, há uma técnica de manejo que utiliza plantas de coberturas (que não são plantas daninhas) para manter a produtividade dos cafezais. Essas plantas de cobertura são usadas para formar uma barreira física, com o objetivo de inibir o surgimento e a emergência de plantas daninhas, além de fortalecer a matéria orgânica do solo e combater outras pragas e doenças.

Essa linha do cafezal, conhecida como “saia”, precisa manter-se livre de matocompetição, que é quando uma planta está no mesmo local físico ou muito próxima ao plantio. A matocompetição faz com que outras plantas disputem o nutriente dos pés de café. Dessa forma, a recomendação é que, nessa linha, a cobertura vegetal seja de plantas mortas.

Controle químico

Por isso, a cobertura adequada pode ajudar no manejo do cafezal. Dentro do manejo do café, além da associação de cobertura vegetal, com plantas de cobertura, o produtor também precisa conhecer o controle químico para o combate de plantas invasoras (daninhas) que acometem o cafezal, fazendo com que seu potencial produtivo seja reduzido.

A IHARA, especializada em tecnologias e defensivos para a proteção de cultivos, conta com Falcon, herbicida pré-emergente que apresenta a inovação em seu DNA, principalmente devido à nova tecnologia com amplo espectro de controle de daninhas no café, além de ação seletiva e flexibilidade de aplicação.

O Falcon é aplicado ainda na pré-emergência das invasoras (tanto de folhas largas quanto estreitas), em época úmida. O herbicida permite que o cafeicultor tenha uma “arma tecnológica” bastante eficaz no controle de daninhas em seus cafezais, conferindo total segurança.

Isso tudo contribui para uma produção de café sem matocompetição, num ambiente mais produtivo, trazendo mais rentabilidade ao cafeicultor.

Vito Califano