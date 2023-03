como-funciona-a-energia-solar?

Fonte limpa e renovável, a energia solar fotovoltaica é garantia de economia e boas práticas ambientais Uma das alternativas de energia que segue crescente e se destaca para os próximos anos, a energia solar é uma das principais fontes quando se pensa em uma modalidade renovável e limpa, recomendada pela Agência Internacional de Energia Renovável, segundo dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar).

Com impactos mínimos ao meio ambiente e capacidade de máximo aproveitamento, ela também é uma excelente opção quando falamos de economia de gastos, tanto na sua produção, quanto na instalação e uso, seja para residências, indústrias, comércios e negócios de todos os portes. Essa economia é significativa, já que ao investir em um sistema de energia solar, por exemplo, o consumidor pode reduzir sua conta de energia em até 95%, existindo ainda a possibilidade de geração de crédito a partir do excedente produzido, utilizado para abater na conta de energia do imóvel.

> Marca histórica: Brasil ultrapassa 22 GW de energia solar em 2022

Atualmente, existem três tipos de energia solar: a energia solar térmica, energia heliotérmica e energia fotovoltaica, sendo esta a mais conhecida e com constantes avanços em sua tecnologia. Com 23,9 gigawatts (GW) de capacidade instalada, a energia solar fotovoltaica se tornou a segunda maior geradora de energia no Brasil, segundo a Absolar, e portanto, uma opção viável e com baixa manutenção, mas como essa energia de fato funciona?

Energia Solar Fotovoltaica

Com conversão direta da radiação do Sol em eletricidade, a energia fotovoltaica utiliza painéis fotovoltaicos instalados no estabelecimento, sendo residência ou indústria, compostos por células solares e materiais semicondutores a fim de transformar a luz do Sol em energia. A corrente gerada nesses painéis é transportada até o equipamento responsável por converter os raios solares em corrente.

Veja o passo a passo desse processo, de acordo com uma das líderes do mercado de energia solar, a empresa catarinense Topsun:

Durante o dia, a luz solar que incide sobre os painéis é absorvida e convertida em energia elétrica, corrente contínua (CC).

O inversor on-grid capta a corrente contínua e a transforma em corrente alternada (CA) que pode ser consumida.

A corrente alternada (CA) é então consumida na residência ou empresa, gerando energia para lâmpadas, eletrodomésticos, máquinas e outros.

O excedente de energia gerada é injetado na rede de distribuição por meio de um distribuidor bidirecional, gerando créditos que podem ser utilizados em até 60 meses.

Para atender as expectativas de forma satisfatória, é necessário que o sistema seja projetado de acordo com as características do imóvel e com o perfil de consumo. Fatores climáticos regionais também devem ser levados em consideração. Ainda é possível que o consumidor acompanhe por meio de aplicativo todo o desempenho do sistema, como o status de geração de energia, dados de consumo e injeção na rede e suporte para manutenção, caso necessário.

Instalando o sistema

Se engana quem acha que os módulos fotovoltaicos só podem ser instalados em telhados. A instalação é versátil e pode ser feita em fachadas, no solo e também na água. Uma das vantagens é a ocupação de pouco espaço que esses módulos demandam, além da possibilidade de serem instalados em áreas distantes da rede elétrica, como em zonas rurais, por exemplo. É importante frisar que qualquer sistema de energia solar utiliza tecnologia para ser integrada ao sistema elétrico do imóvel, para que seja feita de forma segura, é importante que somente uma empresa de confiança realize toda a instalação.

> Saiba como economizar com a conta de luz neste verão

Após contratação da empresa especializada e fechamento do contrato, o passo a passo da instalação do sistema de energia solar fotovoltaica é simples, já que o primeiro passo consiste na elaboração do projeto técnico criterioso de um engenheiro responsável e aprovação junto a concessionária, logo após a aprovação os equipamentos são entregues, instalados no melhor local do imóvel, garantindo eficiência energética e finalizado com uma vistoria realizada pela concessionária, além da troca do medidor.

Investimento

O investimento para a instalação do sistema varia, mas o consumidor interessado já conta com diversas linhas de financiamento com taxas de juros atrativas, além do modo de vida útil dos módulos ser de 25 anos, com previsão de retorno do investimento em três a cinco anos, segundo dados da Absolar.

> Piscina aquecida inclusive em dias mais frios e com baixo custo? Saiba como

Em Santa Catarina, a empresa líder de mercado e referência na região, a Topsun, ainda oferece entrada facilitada e financiamento em até 72 vezes. Especializada em projetos de pequeno e grande porte, a empresa garante tecnologia de ponta, atendimento especializado e equipamentos de alta qualidade.

Faça agora mesmo sua simulação através do site.

Leia também

Como calcular o número de painéis solares para sua casa ou empresa?

É o fim da energia vinda de combustíveis fósseis?

O que é emprego verde e qual o impacto para um futuro mais sustentável do mercado

Vito Califano