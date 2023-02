Como observar o cometa verde pelo céu da região de Campinas? Astrônomo dá dicas para ver o astro

Julio Lobo, astrônomo do Observatório de Campinas, dá orientações para enxergar o cometa C/2022 E3 (ZTF) na região. O cometa verde em registro do dia 31 de janeiro.

Michael Jäger/Divulgação

O cometa C/2022 E3 (ZTF), conhecido como “cometa verde”, já está vísivel no Hemisfério Sul desde quarta-feira (1º) e deve permanecer no céu até dia 10 de fevereiro. Na região de Campinas (SP), o fenômeno poderá ser observado a partir deste domingo (5).

Mas como ver o cometa? Quais são as orientações? O g1 apresenta uma guia com dicas de como observar o astro na região, por meio de uma entrevista com o astrônomo do Observatório Municipal de Campinas, Júlio Lobo. Confira abaixo:

Segundo Lobo, o cometa pode ser visualizado na região entre este domingo e o dia 10 de fevereiro, e não será vísivel a olho nu na cidade. O especialista destaca que, a olho nu ,ele pode ser observado apenas em lugares muito escuros, a aproximadamente 300 km de Campinas.

O que fazer para ver o cometa ?

O astrônomo afirmou que os cometas são astros imprevisíveis e ressalta que as condições climáticas precisam ser favoráveis para essa observação. É necessário “horizonte norte livre”. Se tiver nublado ou chuvoso já torna o processo dificultoso.

“Aqui na nossa região precisa olhar para o Norte. Se você tiver uma pequena luneta ou um pequeno binóculo (de 7×50, 10×50 ou 12×50) você consegue observar uma manchinha como se fosse uma porção de algodão, ela se move muito lento”, afirmou Lobo.

Nos mapas abaixo, é possível observar a posição do astro em relação ao ponto de referência, que varia em diferentes dias. No domingo, é a Estrela Capela. Já no dia 10, será o Planeta Marte.

Domingo

Mapa do Cometa no dia 5 de fevereiro. Ponto de referência Estrela Capela.

Imagens meramente ilustrativas geradas pelo software Stellarium.

10 de fevereiro

Mapa do Cometa no dia 10 de fevereiro. Ponto de referência Planeta Marte.

Imagens meramente ilustrativas geradas pelo software Stellarium.

Observatório

Observatório Municipal de Campinas “Jean Nicolini”

Arquivo PMC

Em Campinas (SP) o principal local para avistar os astros é o Observatório Municipal Jean Nicolini, localizado no distrito de Joaquim Egídio. O g1 entrou em contato para saber o horário de funcionamento no local para observar a passagem do cometa verde.

Segundo Rubens Azevedo, técnico em astronomia do Observatório, o único dia disponível para a observação confirmado pela organização é domingo. Não é possível estimar datas para a próxima semana devido aos agravantes como a previsão de chuva e também a lua cheia (atrapalha as observações porque ilumina o céu e afeta a qualidade da imagem).

” Dentro do horário previsto, no domingo, por volta de 20h, vamos tentar localizar o cometa ao telescopio e ver a qualidade da resolução da imagem. É um objeto muito imprevisível e pode ficar uma imagem difusa ou algo mais interessante. Mediante essa informação, a gente pode abrir mais vezes durante a próxima semana. Ainda não podemos afirmar”, disse Rubens.

Do que é feito um cometa?

O astrônomo diz que um cometa é uma grande rocha coberta de “gelo sujo”, porque outros materiais estão embutidos em sua composição.

No caso do E3, é o cianeto que concede a coloração esverdeada. Em geral, há também a presença de nitrogênio, gás carbônico e poeira.

*sob a supervisão de Marcello Carvalho

VÍDEOS: Tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

valipomponi