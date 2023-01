Como optar por doces mais nutritivos sem perder a “graça”?

Quem não ama um docinho depois do almoço ou no meio da tarde? Uma pesquisa do Ministério da Saúde apontou que um em cada cinco brasileiros consome doces em excesso com uma frequência de 5 vezes ou mais na semana. O índice é ainda maior entre os jovens: 28,5% da população de 18 a 24 anos possuem alimentação caracterizada pelo excesso de açúcar.



Esse hábito tão comum na população nos faz refletir e se preocupar com o grande crescimento de doenças crônicas, principalmente cardiovasculares e diabetes mellitus. Por isso, como podemos adequar nossa alimentação com opções bacanas, sem deixar de lado esse prazer? Com receitas que levam ingredientes nutritivos e escolhendo os “doces” que a natureza nos fornece, veja:



1. Chocolate amargo com oleaginosas: Aqui é só derreter chocolate amargo e colocar castanhas e nozes picadas e levar à geladeira. O chocolate em si traz o conforto do doce, ainda mais com castanhas que nos promovem tantos benefícios à saúde. 2. Barra de cereal caseira – Anote os ingredientes:1 xícara de flocos de aveia1 xicara de nozes½ xicara de uvas-passas2 colheres de mel1 colher de pasta de amendoimMisturar todos os ingredientes, colocar em uma assadeira retangular e levar à geladeira por 1 hora. Cortar em pedaços e levar para qualquer lugar dentro de um saco de plástico de cozinha!3. Brigadeiro funcional – Anote os ingredientes:4 colheres de biomassa de banana verde2 colheres de cacau em pó3 colheres de açúcar mascavoChocolate picado 2 colheres de leite de cocoMisturar todos os ingredientes em uma panela e levar à fogo baixo, até ficar cremoso. Levar à geladeira.

4. Creme de frutas: misturar em um recipiente iogurte natural + frutas picadas de sua preferência + mel + proteína em pó (vegetal ou whey protein) de baunilha + nibs de cacau. Deixar gelar e consumir em seguida.

4 opções de doces muito nutritivos, com ingredientes funcionais, alta carga de fitoquímicos e um sabor incomparável!

Vittorio Ferla