Como será a reabertura da Lagoa do Taquaral? Veja horários e o que está e não está liberado

Parque reabrirá neste sábado após dois meses. No dia 24 de janeiro, eucalipto gigante caiu e matou uma criança de 7 anos no local. A partir disso, prefeitura fez trabalho de poda e remoção das espécies. Prefeitura diz que há segurança para reabrir Parque da Lagoa do Taquaral, em Campinas

A Prefeitura de Campinas (SP) anunciou a reabertura da Lagoa do Taquaral para este sábado (25). O parque, principal ponto de lazer de turismo da metrópole, está fechado há dois meses, após um eucalipto gigante cair e matar uma criança de 7 anos e deixar uma jovem gravemente ferida no dia 24 de janeiro.

Após o acidente, a administração, a pedido do Ministério Público (MP), fechou o parque e outros espaços públicos da metrópole para uma avaliação de outras espécies que poderiam causar mais acidentes. Segundo o governo municipal informou em nota, nesta sexta-feira (24), foram sanados todos os riscos de queda de árvores ou galhos.

No entanto, o trabalho de manejo ainda está em processo de conclusão, segundo a Secretaria de Serviços Públicos, assim como a remoção de todos os galhos e árvores extraídos. O g1 explica, abaixo, como vai funcionar a reabertura do Taquaral e quais equipamentos e espaços públicos estão liberados.

Lagoa do Taquaral, em Campinas, durante derrubada de 181 árvores após tragédia que matou criança

Giuliano Tamura/EPTV

Qual horário de reabertura?

Das 6h às 21h.

O que está liberado?

Pedalinhos;

Visitação na Caravela;

Quadras poliesportivas;

Área do cartódromo;

Parcão;

Academia da terceira idade

Pista de caminhada até o Lago dos Patos (Portão 1)

O que não está liberado?

Lago dos Patos

Fragmento de eucaliptos

A Secretaria de Serviços Públicos afirmou que, assim que terminar o trabalho de manejo das árvores, vai comunicar o Ministério Público de que todos os riscos foram eliminados.

Impasse

Na quinta-feira (23), o g1 questionou a administração em relação à data de reabertura do Taquaral, considerando que a Secretaria de Serviços Públicos havia informado, no dia 9 de março, que o espaço reabria “em 15 dias”, e o governo municipal disse que o prazo era incerto. No entanto, o Executivo reviu o entendimento e anunciou nesta sexta-feira (24) a reabertura.

LEIA MAIS

Em 1ª fala após filha morrer atingida por árvore, pai cobra fiscalização no Taquaral e se emociona: ‘Viveu 7 anos e influenciou multidão com amor’

Tragédia no Taquaral: sobrevivente de queda de árvore gigante recebe alta após 10 dias internada

Laudos citam solo encharcado, pobre e raiz podre em árvore que caiu e matou criança em parque após fortes chuvas em Campinas

Laudo aponta necessidade de retirada de 181 árvores ‘comprometidas’ no Taquaral após acidente que matou criança

Imagens mostram extração de árvores na Lagoa do Taquaral

Reprodução/EPTV

VÍDEOS: tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas.

Ufficio Stampa