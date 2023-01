Comoção marca velórios de motorista de van e de mãe e filho vítimas de acidente com 12 mortos na TO-280

Corpos foram enterrados no cemitério Municipal São Miguel. Van em que as vítimas estavam foi atingida por caminhão; motorista foi preso por homicídio culposo. Esposa chora ao lado do caixão do motorista Luciano Antônio de Almeida Silva

Os velórios das vítimas do grave acidente na TO-280, entre Almas e Natividade, no interior do Tocantins, são marcados por muita comoção. Na manhã desta sexta-feira (27) a família se despede de Luciano Antônio de Almeida Silva, de 53 anos. Ele é o motorista que levava os passageiros para a cidade após atendimentos de médicos na capital quando a van da Secretaria de Saúde de Almas foi atingido por um caminhão.

O enterro aconteceu de forma conjunta. Além de Luciano, os corpos da professora Lucilene Ferreira Folha de 55 anos, e do filho dela, Wesley Ferreira Folha, 31 anos, também são sepultados no cemitério Municipal São Miguel.

Deliana Rodrigues dos Santos, 29 anos, também foi enterrada na manhã desta sexta (27). Ela era nascida e criada em Almas e a família da mulher é tradicional da cidade.

Saiba quem são as 12 pessoas que morreram no acidente

O motorista era recém-casado. Imagens feitas pela TV Anhanguera mostram o momento em que a viúva chora ao lado do caixão e é consolada por outras mulheres. O velório aconteceu na casa da vítima, perto da Praça Salviano Barbosa e do Mercado M. Cardoso.

Luciano era concursado há 20 anos em Almas e fazia o trajeto do acidente com frequência. O homem era muito querido por familiares, amigos e colegas de trabalho. Para homenageá-lo, servidores participaram do cortejo em ambulâncias do município.

Ambulâncias participam do cortejo de motorista de van da Saúde em Almas (TO)

Uma enfermeira que participou do resgate aos corpos lamentou a morte. “Um colega de trabalho da gente. Fica até difícil para ajudar no acidente. A gente não sabe o que fazer quando é alguém que a gente conhece”, disse Taiwanne Nathali.

Além da esposa, o condutor deixou três filhos.

Parentes e amigos se despedem de vítimas de acidente com 12 mortos no Tocantins

As vítimas que não sobreviveram são quatro homens, sete mulheres e um bebê. Todos são moradores de Almas, cidade que fica a cerca de 290 km da capital. Entre as vítimas fatais estão três pessoas da mesma família, quilombolas e servidores públicos da cidade.

Vítimas da colisão entre van e caminhão na TO-280

Tragédia

O acidente aconteceu na TO-280 perto de Natividade, no sudeste do estado, por volta das 20h40 de quarta-feira (25). As vítimas que morreram estavam na van, que pertence à Secretaria de Saúde de Almas.

Van que transportava vítimas de acidente ficou destruída

Testemunhas informaram que o caminhão envolvido no acidente teria tentado fazer uma ultrapassagem quando bateu de frente com a van, que estava na faixa contrária.

Anderson Oliveira Santos, que conduzia o caminhão, estava com a esposa. Os dois sofreram ferimentos leves, foram levados para um hospital e liberados após atendimento. Horas depois o motorista foi preso em flagrante e autuado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Caminhão e van bateram de frente na TO-280 e 12 pessoas morreram

Os corpos das vítimas ficaram presos às ferragens da van. Os bombeiros informaram que na veículo havia uma grande quantidade álcool etílico que estava sendo transportado para o hospital de Almas e, por isso, a retirada dos corpos precisou ser feita com muito cuidado.

Dois homens que estavam no veículo da Secretaria de Saúde de Almas sobreviveram. Aristides Curcino dos Santos, 68 anos, e Suel Martins de Oliveira, de 36 anos, foram socorridos com fraturas. O idoso recebeu alta na tarde desta quinta-feira e Suel segue internado no Hospital Geral de Palmas (HGP).

Acidente na TO-280 entre Natividade e Almas

