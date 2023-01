Companheira de detento é detida ao tentar entrar com drogas no sutiã no CDP de Campinas

Maconha e substância análoga ao haxixe foram encontradas durante o procedimento de revista neste domingo (29). Mulher tentou entrar com drogas escondidas no sutiã no CDP de Campinas

SAP

Agentes do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Campinas (SP) detiveram uma mulher que tentava entrar no local para visitar um detento com drogas escondidas no sutiã neste domingo (29).

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), maconha e uma substância análoga ao haxixe foram encontradas durante o procedimento de revista na mulher, que é companheira do detento.

A visitante e os entorpecentes foram encaminhados à 2ª Delegacia Seccional de Campinas.

“Já o preso será isolado preventivamente, visando apuração de sua participação através de Procedimento Disciplinar instaurado na Unidade”, completou a SAP.

VÍDEOS: Tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

Vito Califano