Companheira de preso é detida com drogas em chinelo durante visita em Piracicaba

Penitenciária investigará envolvimento do detento que receberia o material. 82 comprimidos foram encontrados durante a revista no Centro de Detenção de Piracicaba (SP).

Secretaria de Administração Penitenciária

A companheira de um preso foi detida na manhã deste sábado (4) ao tentar entrar no Centro de Detenção Provisória (CPD) de Piracicaba com 82 comprimidos de droga sintética no chinelo, durante o período de visitas.

De acordo com a administração da penitenciária, a mulher foi flagrada ao passar pelo scanner corporal, quando uma agente notou a imagem e, posteriormente, encontrou o material na revista corporal. O destino dos comprimidos era o companheiro dentro do presídio.

A Polícia Militar conduziu a visitante ao plantão policial junto das agentes que realizaram a apreensão para registrar boletim de ocorrência. Foi instaurado procedimento disciplinar para apurar a cumplicidade do preso que receberia a encomenda.

O CDP comunicou que visitantes flagrados com objetos ilícitos em unidades prisionais ficam sujeitos à suspensão das visitas.

