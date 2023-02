Companheiro da mulher morta e enterrada sob a própria casa em SC confessa assassinato, diz polícia

Suspeito do feminicídio em Ituporanga, no Vale do Itajaí, homem tinha negado participação em depoimento anterior. Ele está preso temporariamente. Jessica Rayara foi encontrada morta sob a casa onde morava em Ituporanga

Redes Sociais/ Reprodução

O homem suspeito de matar e enterrar o corpo de Jéssica Rayara, 22 anos, embaixo da própria casa em Ituporanga, no Vale do Itajaí, confessou o feminicídio à Polícia Civil, informou o delegado Fernando Padilha Figueiredo neste sábado (11). Companheiro da vítima, ele está preso temporariamente.

Inicialmente, segundo a investigação, o homem havia negado participação no crime e apresentado histórias contraditórias. Ele foi ouvido novamente na sexta-feira (10).

A dinâmica e possíveis motivações do crime, no entanto, não foram reveladas pelo investigador.

O que se sabe e o que falta saber sobre o caso

Jéssica Rayara morava com os dois filhos, de dois e cinco anos, e o então companheiro em Ituporanga. Antes disso, em 2021, ela vivia em Ipubi (PE). Conforme o delegado Fernando Padilha Figueiredo, a mulher saiu com o homem, do estado em que nasceu, para trabalhar com agricultura em Santa Catarina.

Segundo a Polícia Civil, ela já havia denunciado violência doméstica em 2022.

“Ela registrou um boletim de ocorrência ano passado. Não apresentava lesão, não havia testemunhas indicadas. Foi intimada por diversas vezes e não compareceu nenhuma delas prestar esclarecimentos”, relatou o advogado.

Mulher é encontrada enterrada sob a própria casa em SC; corpo foi descoberto um dia após filhos serem vistos sozinhos na residência

Violência contra mulher: como pedir ajuda

O crime

O corpo da jovem de 22 anos foi encontrado enterrado sob a casa onde morava com o companheiro e os dois filhos no fim da tarde de terça-feira (7).

Especialistas defendem que medidas protetivas estejam aliadas a outras políticas públicas

Padilha disse que as crianças foram achadas sozinhas dentro da residência no dia anterior, após solicitações de vizinhos, e foram encaminhadas a um abrigo.

Jéssica Rayara foi encontrada morta sob a própria casa em SC

Redes Sociais/ Reprodução

“Os policiais da delegacia, incansáveis, continuaram, desde a madrugada de ontem [terça-feira], buscando esse corpo nas imediações do local. Até que, ao fim da tarde, foi localizado o cadáver da feminina, escondido embaixo da casa”, relatou Padilha.

De acordo com o investigador, o homem foi encontrado pelos policiais no alojamento do irmão, próximo à casa da família. Ele foi preso na noite de terça-feira.

Ex-PMs investigados por desaparecimento de homem nunca encontrado são condenados

O que é violência doméstica?

Segundo a Lei Maria da Penha, a violência doméstica contra a mulher envolve qualquer ação baseada no gênero – ou seja, a mulher sofre algum tipo de violência apenas pelo fato de ser mulher.

Segundo o Instituto Maria da Penha, essa violência pode ser dos seguintes tipos:

Violência física: qualquer ação que ofenda a integridade ou a saúde corporal da mulher. Exemplos: espancamentos, estrangulamento, cortes, sacudidas, entre outros

Violência psicológica: qualquer ação que cause dano emocional e diminuição de autoestima; prejudique e perturbe o desenvolvimento da mulher ou tente degradar e controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Exemplos: ameaça, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição, entre outros

Violência sexual: qualquer ação que obrigue a vítima a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada. Exemplos: estupro, impedir uso de contraceptivos, forçar prostituição, entre outros

Violência patrimonial: qualquer ação que configure retenção ou destruição de objetos, instrumentos de trabalho, documentos, bens e valores da vítima. Exemplos: controle do dinheiro, destruição de documentos, estelionato, deixar de pagar pensão alimentícia, entre outros

Violência moral: qualquer ação que configure calúnia, difamação e injúria. Exemplos: acusar a mulher de traição, expor a vida íntima, desvalorizar a vítima pelo seu modo de se vestir, entre outros

