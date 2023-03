Companheiro de mulher morta a facadas é o principal suspeito pelo crime

O caso aconteceu nesta terça-feira (7) é investigado pela Polícia Civil como homicídio; suspeito segue foragido. Homem teria cometido o crime e fugido do local

O companheiro da mulher, de 34 anos, que foi morta a facadas nesta terça-feira (7), em São José dos Campos, é o principal suspeito pelo crime, segundo informou a polícia. O homem segue foragido e o caso foi registrado como homicídio.

De acordo com a Polícia Civil, o companheiro dela é investigado como o autor do crime. O caso, que foi registrado como homicídio na Central de Polícia Judiciária, continua sendo investigado.

O celular da vítima e uma faca foram apreendidos e, ainda conforme a polícia, foram requisitados exames periciais ao Instituto de Criminalística e necropsia ao IML.

Crime

A mulher foi morta a facadas na noite desta terça-feira, no bairro bairro São Vicente, na zona leste de São José dos Campos. Policiais foram acionamos por uma prima da vítima, que teria estranhado o fato de a moça não ter saído de casa ao longo de todo o dia. Ao entrar na residência, a testemunha se deparou com marcas de sangue pelo chão e acionou a Polícia Militar e Serviço Móvel de Urgência (Samu).

