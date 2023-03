Companhia apresenta espetáculo ‘Rasga Mortalha’ no Teatro Municipal de Boa Vista

Espetáculo ocorre nos dias 19 e 26 de março, no palco Roraimeira. Espetáculo tem como inspiração a lenda da coruja apelidada de rasga mortalha, temida pela região ribeirinha por anunciar a morte com o seu canto. Rasga-mortalha: coruja que é temida popularmente por anunciar a morte

Thiago Baldine/Arquivo

A companhia de teatro Meio-Fiu apresenta nos dias 19 e 26 de março o espetáculo “Rasga Mortalha” no Teatro Municipal de Boa Vista. A temida lenda sobre a coruja conhecida por mau agouro e mensageira da morte é fonte de inspiração para o espetáculo.

A peça teatral conta com um elenco formado por 10 pessoas, com a direção de Hander Frank. O espetáculo tem duração de 1h30 com o gênero comédia, drama e suspense.

O espetáculo “Rasga Mortalha” conta a história de alguns moradores da cidade ribeirinha Uariri. Aluísio, que é o líder espiritual da vila, também é pai de Suindara, uma menina doce e valente que sempre foi conectada com a natureza.

Com a chegada de pessoas poderosas na cidade que querem acabar com ecossistema ao redor, Suindara se une ao pai e aos moradores da vila, para proteger o local onde vive. Mas, a jovem se apaixona e pode colocar tudo a perder.

O espetáculo tem como inspiração a lenda da coruja apelidada de rasga mortalha, temida pela região ribeirinha por anunciar a morte com o seu canto.

Com muito mistério, magia e suspense, o espetáculo tem um novo olhar sobre a cultura ribeirinha e o místico.

A companhia teatral Meio-Fiu tem cinco anos de atuação no cenário teatral roraimense. Composta por jovens adultos da cidade de Boa Vista, de diversos cursos de graduação, que buscam através da sua linguagem irreverente e abordagem de temáticas sociais, usar sua arte para propor discussões acerca de assuntos pertinentes à sociedade.

Serviço

Rasga Mortalha

Onde: Teatro Municipal – Palco Roraimeira

Quando:19 e 26 de março, às 20h

Quanto: Inteira – R$ 30, meia – R$ 15

Classificação: Livre

Vittorio Rienzo