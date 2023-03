Companhia apresenta espetáculos circenses gratuitos na região de Bauru; veja a programação

Pensando em oferecer arte e cultura para todos, a Cia do Ar Livre desenvolveu dois espetáculos: ‘Circo no Parque’ e ‘As 6 Faces do Cubo’. Grupo estará em Pederneiras, Bauru e Dois Córregos (SP). Companhia artística apresenta espetáculos circenses gratuitos na região de Bauru

Cia do Ar Livre /Divulgação

Uma companhia artística vai apresentar espetáculos circenses gratuitos na região de Bauru (SP) a partir deste domingo (26).

A Cia do Ar Livre estará em Pederneiras no domingo, para duas apresentações. O primeiro espetáculo será exibido às 10h no Parque Ecológico “Vale do Sol”. Já o segundo está previsto para as 19h no Centro Cultural “Izavan Ribeiro Macário”.

Seguindo a programação, na quarta-feira (29), a companhia vai se apresentar em Bauru no Parque Vitória Régia, sendo a primeira peça apresentada às 8h30. A partir das 20h, os moradores poderão assistir ao segundo espetáculo na Concha Acústica.

Para encerrar a turnê, a companhia vai realizar duas apresentações em Dois Córregos, sendo a primeira às 9h na Praça Estação Ferroviária e a segunda na Praça Major Carlos Neves, às 19h30 (veja a programação completa abaixo).

Companhia artística apresenta espetáculos circenses gratuitos na região de Bauru

Cia do Ar Livre /Divulgação

Os espetáculos

Pensando em oferecer arte e cultura para todos, a Cia do Ar Livre desenvolveu dois espetáculos. O número “Circo no Parque” é direcionado ao público infantil, em especial crianças em situação de vulnerabilidade social, atendidas por entidades e programas sociais, como o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), escolas públicas e APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

Durante a apresentação, a palhaça “Siricutico” convida a plateia para embarcar em um mundo mágico, cheio de aventuras e descobertas. O espetáculo tem duração de 45 minutos, com música, brincadeiras, palhaçaria e diversas modalidades do circo, como malabares, acrobacias e equilíbrio.

Companhia artística apresenta espetáculos circenses gratuitos na região de Bauru

Cia do Ar Livre /Divulgação

Com alto padrão artístico e para toda a família, o espetáculo “As 6 Faces do Cubo” promove uma manifestação geométrica de dança contemporânea com acrobacias, circo, poesia e música.

Pederneiras

Domingo, dia 26 de março de 2023

Espetáculo: “Circo no Parque”, às 10h, no Parque Ecológico “Vale do Sol” (Av. Bernardino Flora Furlan, 731 – Distrito Industrial VII)

Espetáculo: “6 Faces do Cubo”, às 19h, Centro Cultural “Izavan Ribeiro Macário” (Rua Prudente de Moraes S-211 – Centro)

Bauru

Quarta-feira, dia 29 de março de 2023

Espetáculo: “Circo no Parque”, às 8h30, no Parque Vitória Régia (Av. Nações Unidas, 25-25 – Jardim Brasil)

Espetáculo: “6 Faces do Cubo”, às 20h, Concha Acústica Vitória Régia (Av. Nações Unidas, 25-25 – Jardim Brasil)

Dois Córregos

Domingo, dia 12 de abril de 2023

Espetáculo: “Circo no Parque”, às 9h, na Praça Prefeito Osvaldo Casonato, Centro

Espetáculo: “6 Faces do Cubo”, às 19h30, na Praça Prefeito Osvaldo Casonato, Centro

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Vittorio Ferla