Competitivo, homem come lanche de 2kg com 10 hambúrgueres depois de ouvir que missão seria impossível: ‘Estava sem apetite’

Até onde você iria ou o que faria para contestar uma opinião? Gabriel Rodrigues Almeida, de 30 anos, ouviu que comer um lanche com 10 hambúrgueres seria uma missão impossível e isso foi o estopim para ativar seu modo competitivo. Já detentor do recorde de uma hamburgueria de Morungaba (SP), onde mora desde 2015, o empresário devorou um “monstro” de 2kg, e isso em um dia que nem havia se preparado.

“Olha, eu tinha almoçado tarde. Se estivesse em casa, provavelmente nem jantaria. Não me preparei, nada. Estava sem apetite”, garante o glutão.

O recorde anterior de Gabriel era um lanche com seis hambúrgueres. Mas a discussão sobre limites em uma festa no fim de semana anterior fez o comilão “subir o sarrafo”.

“Falaram que era totalmente impossível alguém normal comer 10 hamburgueres, que iria travar tudo”, conta rindo, para depois emendar: “E de fato trava”.

Gabriel Almeida, de 30 anos, exibe o lanche com 10 hambúrgueres em Morungaba (SP): desafio concluído em 40 minutos

A marca foi batida na noite da última quinta-feira (9), e Gabriel revelou ao g1 o que passou pela cabeça depois de ver a torre de hambúrgueres pela frente – ele a derrubou em cerca de 40 minutos.

“Depois que comi os dois primeiros hambúrgueres, pensei: ‘o que vou fazer?’ Deu desespero. Era muita carne. Mas fui comendo, até chegar em quatro e daí peguei o lanche mesmo. Começou a travar, deu trabalho, mas era competição pura. Depois fiquei parecendo uma sucuri digerindo a presa”, diz.

Segundo Daniela de Lima Joaquim, dona da hamburgueria, cada hambúrguer tem 180 gramas de carne, e cada fatia de queijo pesa 20 gramas. Isso sem contar o pão e até uma salada para lá de decorativa. O lanche sozinho custou R$ 156,00.

Casado e pai de uma menina de 4 anos, Gabriel explica que sempre gostou de desafios. Ele costuma explorar seus limites e já tinha uma foto na parede do Mistura Divina, hamburgueria que fica na Praça dos Italianos, a principal da cidade de pouco mais de 13 mil habitantes, vizinha de Campinas (SP).

Gabriel já tinha até foto na parede da hamburgueria de Morungaba (SP) por conta do antigo recorde, do lanche com “só” seis hambúrgueres

Vai aumentar a aposta?

Ainda saboreando o recorde que havia estabelecido, Gabriel garantiu que, se surgir um desafiante que bata sua marca, pode encarar um lanche ainda maior.

“Em um dia bom, dá para tentar um maior. Vai depender da quantidade. Quem sabe 12? Mas agora não consigo nem pensar”, brinca.

