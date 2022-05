Compleanno AlBano, Romina e Loredana gli rovinano la festa: Lite furiosa al party, ecco cos’è successo

Il 20 maggio possiamo definirlo, senza dubbio, l’ “Albano Day” in quanto il famosissimo cantante compie gli anni. Sono ben 79 le candeline che spegne quest’anno e una carrellata infinita di auguri da parte delle persone a lui più vicine ma anche da parte dei colleghi e del popolo del web. Insomma, i social sono invasi da auguri e da foto dedicati al festeggiato. Tra questi, in particolare, non sono mancati quelli delle sue donne Romina e Loredana le quali hanno fatto un vero e proprio botta e risposta. Scopriamo quanto accaduto.

Il cantante di Cellino è sempre sotto i riflettori e al centro del gossip, in particolare per la sua vita privata. Per quanto riguarda la sua carriera, invece, nessuno mai mette in dubbio la sua grandezza anche a livello mondiale. I chiacchiericci ruotano sempre intorno al triangolo Romina Power- Albano- Loredana Lecciso che quasi potremmo definirlo come il passato e il presente del cantante. Di frequente, infatti, i tre si ritrovano sui giornali tra vere e fake news. Tutto ciò perché, ricordiamolo, dopo tantissimi anni di matrimonio tra Albano e la sua prima moglie Romina, dal quale sono nati quattro figli, decidono di separarsi.

Dopo la fine del matrimonio, Albano, nel 2000, intraprende una relazione con Loredana Lecciso che perdura tutt’ora e dalla quale ha avuto altri due figli: Albano Jr, detto Bido e Jasmine. Da quel momento in poi ci sono state tante faide familiari, in particolare tra le due donne del cantautore. Molto spesso la Lecciso si è ritrovata nei salotti televisivi a parlare della sua ‘nemica’ e di quanto lei fosse sempre presente nelle loro vite. D’altro canto Albano non ha mai fatto mistero di essere sempre in buoni rapporti con l’ex moglie anche perché artisticamente sono ancora una coppia.

Anche nel giorno del compleanno di Albano, le due donne hanno voluto primeggiare l’una sull’altra quasi a voler mettere sempre i puntini sulle i. Di mattina molto presto, quasi all’alba, la prima a fare gli auguri con un post su instagram è stata Romina Power. La cantante ha pubblicato una carrellata di foto insieme al suo ex marito con una dolce frase. ” Tanti auguri, Albano! Che questo giorno del tuo compleanno ti porti tanta felicità!” E sotto al post è arrivata prontamente la risposta, in inglese, della loro figlia Romina Jr che, tradotta in italiano, dice: “amo queste foto”. In effetti le foto riecheggiano tanti ricordi di vita trascorsa insieme. (vedi foto)

In mattinata tarda, invece, arrivano gli auguri di Loredana, la quale di certo non poteva astenersi da farglieli pubblicamente dopo il gesto della sua ‘rivale’. La showgirl, però, sotto alla foto commenta con una semplice didascalia. “Auguri Al” e aggiunge un cuoricino rosso. (vedi ultima foto). Messaggio breve fatto per ripicca? Stando alle voci alla Lecciso non sarebbe affatto piaciuto il messaggio di Romina che rievoca un tempo in cui i due erano molto innamorati, quasi fosse un dispetto fatto a lei e non un augurio all’ex marito.

Quindi la poca simpatia tra le donne di Al Bano prosegue rovinando la festa del cantante. A quanto pare la “lite” sarebbe continuata per cui Romina non avrebbe preso parte ai festeggiamenti nella tenuta di Cellino. Sicuramente, in un’epoca così social, tutto verrà ripreso e pubblicato. Dunque, non ci resta che attendere aggiornamenti dal mondo social. Insomma anche stavolta per Albano il compleanno non è stato molto sereno.

