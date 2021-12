compleanno-speciale-per-aurora-ramazzotti.-ma-la-foto-fa-il-pieno-di-insulti-sui-social

Un compleanno davvero speciale quello per i 25 anni di Aurora Ramazzotti: come sempre, però, non sono mancate le polemiche. Il 5 dicembre Aurora Ramazzotti ha compiuto 25 anni!

Se a primo impatto poteva sembrare che la festa ufficiale si fosse svolta a casa Trussardi – vista la diretta con mamma Michelle Hunziker a mezzanotte – ora sappiamo che in realtà il party esclusivo è avvenuto qualche sera più tardi in una delle location più in di Milano: QC Terme spas and resorts di Porta Romana. A confermarlo alcuni scatti pubblicati dalla stessa Aurora sul suo profilo Instagram ufficiale (@therealauroragram) che hanno suscitato non pochi commenti, anche negativi!

Tra un augurio e un complimento, infatti, sotto i tre post pubblicati dalla solare figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti sono comparsi anche diversi commenti negativi che denigravano il corpo della giovane, o dall’altra accusavano lei, la sua famiglia e tutti i loro amici di non avere rispetto delle persone comuni fregandosene delle regole imposte per via della pandemia da Covid-19.

Aurora Ramazzotti, critiche alla sua mega super festa dei 25 anni!

“Ma per voi il covid non esiste?”, è solo un esempio di messaggio apparso sotto uno degli scatti. Ma tra i commenti c’è anche chi, vedendo un particolare rossore nel lato b di Aurora, ha ipotizzato qualche possibile scherzo ai danni della giovane: “Sbaglio o vedo uno strano rossore sulla chiappa???”. E ancora “Hai la chiappa rossa… sculacciata???“.

Insomma, sotto i post della giovane iena non sono mancati i commenti, anche quelli più stravaganti e decisamente inopportuni… ma pare che sui social tutto sia concesso e dunque non possiamo essere di certo noi a fare la morale, per quanto ci verrebbe davvero facile. Ma tra un bacio con il suo Goffredo, uno scatto in compagnia del suo migliore amico Tommaso Zorzi, e una foto con mamma Michelle Hunziker, la festa condivisa da Aurora Ramazzotti sul suo Instagram ha davvero fatto sognare tutti.

La giovane, infatti, ha organizzato un party davvero particolare: tutti gli invitati avevano l’obbligo di indossare un pigiama. E lei per l’occasione ha sfoggiato un completino in seta color blu, verde e fucsia che le donava particolarmente. Insieme a lei a festeggiare i suoi 25 tantissimi amici provenienti dal luccicante mondo dello spettacolo: dall’amica di sempre Sara Daniele alla conduttrice Paola Di Benedetto, passando per la cantante Bianca Atzei e l’imprenditore Marco Cartasegna.

