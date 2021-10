compleanno-triste-per-romina-power,-oggi-compie-70-anni-ma-albano-le-fa-qualcosa-di-brutto,-fan-furiosi

Romina Power spegne settanta candeline. La cantante nata a Los Angeles il 2 ottobre 1951 ha rotto col padre dei suoi figli – dopo ventinove anni da «coppia più bella del mondo» – nel 1999. Da allora un altro amore non è arrivato, ma Romina non smette di cercarlo: «Spero di non finire la mia vita sentimentale da sola. Nata a Los Angeles il 2 ottobre 1951, figlia di Tyrone Power e Linda Christian, la cantante e attrice resta legata per sempre nell’immaginario collettivo alla favola d’amore vissuta con Al Bano Carrisi.

Era il 26 luglio 1970 quando i due si giurarono amore eterno nel corso di una cerimonia che sancì l’inizio di una delle storie d’amore più mediatiche di tutti i tempi. Un matrimonio scandito dai successi musicali (era il 1982 quando arrivarono secondi a Sanremo con Felicità), con quattro figli – Ylenia, Yari, Christel, Romina Jr. – a testimoniare la gioia del focolare domestico.

La favola degli «innamorati d’Italia» si spezzò bruscamente quando la primogenita Ylenia scomparve misteriosamente tra il 31 dicembre 1993 e l’1 gennaio 1994 a New Orleans. Quel dramma segna l’inizio di una crisi da cui i due non faranno più ritorno. Al Bano accetta fatalisticamente la (presunta) morte della figlia, mentre Romina si ostina nella ricerca. Seguono anni di incomprensioni, litigi a mezzo stampa, rivalse, ripicche. Nel 1999 arriva così la separazione legale (ufficializzata però nel 2012 a Brindisi), dopo più di 29 anni di matrimonio.

Da allora, nonostante Al Bano si sia rifatto una vita (tra alti e bassi) con Loredana Lecciso da cui ha avuto due figli, i fan della «coppia più bella del mondo» non hanno mai smesso di sognare la reunion. Specie quando Albano e Romina sono tornati sul palco insieme, come è successo nel 2013 in occasione dei concerti a Mosca, nel 2015 all’Arena di Verona o lo scorso luglio in tv per il programma di Raiuno Una voce per Padre Pio.

Oggi, a detta del gossip, tra i due sarebbe di nuovo calato il gelo. Nonostante la recente gioia familiare – la figlia Cristel pochi giorni fa ha dato alla luce il suo terzo figlio, rendendoli di nuovo nonni – pare che Al Bano e Romina non si parlino più. Vero? Falso? Fino a pochi mesi fa del ritorno di ostilità non c’era traccia. Lo scorso maggio, per i 78 anni di Al Bano, Romina aveva condiviso una bellissima foto in bianco di tanti anni fa che li ritraeva mentre si tenevano per mano. All’epoca erano una delle più belle coppie della scena musicale italiana. E tenendosi mano nella mano facevano sognare milioni di fan.

La favola d’amore s’è spezzata da tanti anni, ma i ricordi restano: «All’inizio io ero molto timida, Al Bano mi ha insegnato molte cose: a stare sul palco, a cantare, anche a guidare la macchina, a pescare», ha raccontato Romina lo scorso giugno ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. L’anno prima, in occasione di quello che sarebbe stato il loro cinquantesimo anniversario di matrimonio, la Power in un’intervista aveva dichiarato: «Se non ci fossimo innamorati, non avremmo scritto canzoni e cantato insieme. Quando avremo lasciato i nostri corpi, le canzoni rimarranno».

Se però Romina, nel giorno del compleanno di Albano si era spesa in post e preparazioni di torte, scrivendogli anche una lettera che Albano non ha voluto far leggere pubblicamente a Domenica In da Mara Venier, il cantante non ha fatto alcun cenno verso l’ex moglie. N’è un messaggio di auguri, neanche un post sui social. Nulla. Insomma la Power sebra ancora più sola anche nel giorno dei suoi 70 anni.

Nella vita di Romina, dopo Al Bano, non è arrivato un altro grande amore. Lei, però, non smette di cercarlo: «Spero di non finire la mia vita sentimentale da sola», ha detto lo scorso giugno a Oggi è un altro giorno. Svelando anche i requisiti che cerca in un eventuale nuovo compagno: «Non deve essere geloso. Vorrei fosse intelligente come minimo, non è importante la bellezza, che è relativa e soggettiva.

E, cosa importantissima, lo vorrei molto simpatico. Se ora c’è qualcuno che si avvicina alla descrizione? No, proprio per niente!», ha ammesso ridendo. Chissà se per il suo settantesimo compleanno la vita le regalerà quel nuovo amore che attende dal lontano 1999. Volete fare gli auguri a Romina? Commentate sulla nostra Fan Page e sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

