Una donna di 33 anni che era stata completamente vaccinata contro il COVID-19 è morta a causa del virus. Angelle Mosley, di New Orleans, Louisiana , è morta domenica dopo essersi ammalata giovedì. Era stata convinta di non avere il COVID-19, secondo sua madre, perché era stata completamente vaccinata e non presentava alcuni dei sintomi chiave del…

L’articolo Completamente vaccinata muore di COVID a 33 anni : “So di non avere il COVID. Sento ancora l’odore e il sapore. E sono vaccinata.” proviene da Grandeinganno.