Espaço homenageará Edson Arantes do Nascimento, Moraes Moreira e Douglas Franklin. Complexo Rei Pelé do Instituto Arte no Dique será inaugurado nesta sexta-feira (31)

O Instituto Arte do Dique, em Santos, no litoral de São Paulo, irá inaugurar o Complexo Rei Pelé nesta sexta-feira (31). O espaço é uma homenagem ao Edson Arantes do Nascimento, que morreu no dia 29 de dezembro aos 82 anos.

O espaço contará com uma escola de marcenaria sustentável e uma quadra, que ganhou o nome de Douglas Franklin, em homenagem ao ex-jogador que iniciou a carreira no Santos Futebol Clube, ao lado de Pelé e Edu, e se tornou o maior ídolo do Esporte Clube Bahia. O investimento foi feito pela prefeitura.

Além disso, o complexo contará com um estúdio de audiovisual com o nome do músico brasileiro Moraes Moreira, falecido em 2020, este construído com recursos de emendas parlamentares dos deputados Teonilio Barba (PT) e Caio França (PSB)

Segundo o Instituto Arte no Dique, o filho do Pelé, Edson Cholbi Nascimento; o filho de Moraes Moreira, Davi Moraes, e Douglas Franklin estarão presentes no lançamento do Complexo Rei Pelé. A cerimônia será na sede da ONG, na Rua Brigadeiro Faria Lima, 1349, no Rádio Clube.

