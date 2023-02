Comprar ou alugar: o que é melhor?

Com os altos e baixos da economia, investir em imóveis tem se tornado uma excelente ideia para quem busca uma alternativa rentável e segura Com certeza você já deve ter ouvido a frase “Quem casa, quer casa”, certo? É fato que o sonho da casa própria existe para muitos brasileiros. A decisão de comprar um imóvel é um dos objetivos mais importantes da vida de uma pessoa. Mas a reflexão envolve uma série de avaliações, como as condições econômicas, profissionais, o momento de vida, entre outros.

Com os altos e baixos da economia, investir em imóveis tem se tornado uma excelente ideia para quem busca uma alternativa rentável e segura. Mas é fato que nem todo mundo possui reserva suficiente para comprar à vista. Por isso, os financiamentos se tornam o caminho mais viável e recomendável.

Neste artigo, vamos falar sobre comprar ou alugar um imóvel e por que você deve considerar as duas modalidades, de acordo com o seu momento de vida. Quer saber mais? Então boa leitura!

O que é melhor: comprar ou alugar um imóvel?

Afinal, é melhor comprar ou alugar? Bom, a resposta para essa pergunta é relativa. Tudo depende do seu momento de vida, objetivos e, claro, da situação financeira.

Existe uma ideia de que pagar pelo aluguel de um imóvel é perda de dinheiro. Mas esse é um pensamento errado. Veja bem, para aqueles que estão iniciando uma carreira, ou morando em outra cidade para estudar, o aluguel é uma excelente escolha, já que permite poupar dinheiro e não ficar preso a um endereço.

Antes da decisão da compra ou do aluguel de imóvel, existem alguns fatores importantes que devem ser levados em consideração. Separamos alguns pontos para te ajudar a compreender por qual caminho seguir:

Seu orçamento

O primeiro passo para essa decisão é definir o quanto você gostaria de gastar. Lembre-se: isso inclui não apenas o valor da compra ou do aluguel, mas também todos os custos que envolvem a escolha (por exemplo: documentação, impostos, reformas, manutenções, etc).

É importante que você tenha um orçamento realista, pois isso evitará estresse e problemas financeiros no futuro.

Condição do imóvel

Antes de fechar qualquer negócio, avalie a condição geral do imóvel. Confira a estrutura, o sistema elétrico, de encanamento e também a presença de problemas de manutenção pendentes. Isso pode te ajudar a economizar em futuras reformas ou até mesmo para preparar o apartamento para uma possível automação residencial, por exemplo. Imagina que legal ter as luzes da sua casa automatizadas, acendendo apenas com um comando pelo celular!

Localização

Um fator crucial na sua tomada de decisão! A localização tem relação direta com a valorização de um imóvel. Portanto, veja se você prefere morar perto do seu trabalho, de centros comerciais, ou se prefere uma região mais afastada e tranquila. Aqui também é importante considerar o bairro em que o imóvel está localizado, incluindo a segurança e qualidade de vida da região.

Metragem e planta do imóvel

Qual é o tamanho do imóvel que você gostaria de morar? Essa questão também impacta na decisão de comprar ou alugar um imóvel, já que afeta diretamente na funcionalidade do espaço e na sua capacidade de armazenamento.

Além disso, o imóvel tem cômodos suficientes? Se você trabalha em casa, existe uma área adequada e funcional para se transformar em home office? Você pretende ter uma família? O imóvel tem condomínio com área de lazer, piscina, salão de festas? Se esses pontos fazem diferença para você, avalie com atenção! Isso pode ser um ponto interessante para filtrar potenciais imóveis.

Agora, vamos falar mais a fundo sobre as vantagens de morar de aluguel. Quer entender melhor? Então continue a leitura com a gente!

Quais são as vantagens de morar de aluguel?

Morar de aluguel proporciona várias vantagens. Como falamos anteriormente, tudo depende do seu momento de vida e expectativas para o futuro. Vamos falar mais sobre as vantagens de optar pelo aluguel. Confira!

1. Mais orçamento para investir seu dinheiro

Morar de aluguel pode ser uma forma de investimento, mesmo que você não tenha de imediato um retorno desse pagamento, especialmente em uma condição de juros mais altos.

Ao fazer uma simulação de crédito imobiliário, perceba que em muitos casos, pode valer mais a pena pagar aluguel e separar mensalmente a diferença, em relação ao que seria uma parcela de financiamento, para colocar em alguma aplicação. Dessa forma, você faz o seu dinheiro render.

Portanto, morar de aluguel pode ser uma forma de “investir”, pensando a longo prazo.

2. Mais flexibilidade e mobilidade

A possibilidade de mudar de lugar pode ser uma vantagem muito atrativa. Principalmente para quem trabalha em um formato híbrido ou home office, tendo mais liberdade para escolher onde morar em um determinado momento da vida.

3. Livre de burocracia e custos de documentação

Essa vantagem é bem interessante. Uma vez que você opta pelo aluguel, diminuem-se as papeladas e burocracias que envolvem a compra de um imóvel. Hoje já é possível inclusive fechar um contrato de aluguel sem a necessidade de fiador.

4. O comprometimento fica a curto prazo

Se você não tem uma renda estável e prefere evitar se comprometer a longo prazo, o aluguel é uma excelente escolha.

Quais são as vantagens de comprar um imóvel?

Apresentamos algumas vantagens para alugar imóveis. Agora é a vez de falarmos mais sobre as vantagens de comprar um imóvel. Vamos lá? Então continue a leitura com a gente!

Valorização

É bem comum que os imóveis se valorizem ao longo do tempo. Essa é, portanto, uma boa escolha de investimento a longo prazo.

Renda

Se você pretende comprar um imóvel para investir e não para morar, com toda certeza essa compra vai ajudar a aumentar a sua renda, através da locação.

Segurança

Assim que você adquire um imóvel, existe a segurança de saber que ele é sua propriedade e que é possível fazer as mudanças e reformas que desejar, do jeito que imaginar.

Economia

Se pensarmos a longo prazo, a compra de um imóvel pode ser mais barata do que pagar aluguel, principalmente se você adquirir um financiamento com taxas de juros baixas.

Financiamento: uma excelente oportunidade para quem quer comprar

O financiamento imobiliário é uma das formas mais buscadas para aqueles que optam pela compra de um imóvel. Geralmente a modalidade é concedida por bancos que pagam o valor financiado ao proprietário. No financiamento imobiliário, o comprador se compromete a pagar as parcelas com o banco até o final do contrato e, enquanto isso, já usufrui do imóvel.

Todos os grandes bancos brasileiros oferecem essa modalidade de financiamento. A diferença entre os contratos está nas negociações e condições de pagamento, nos juros, nas taxas, na duração dos contratos e no percentual do valor do imóvel que pode ser financiado.

Por que vale a pena financiar um imóvel

Se você tem dúvidas sobre financiar um imóvel, preparamos algumas vantagens que com certeza vão fazer você entender melhor sobre essa modalidade tão buscada pelos brasileiros.

1. Investimento próprio

O financiamento permite a construção de um patrimônio próprio e é uma grande oportunidade para quem deseja dar adeus ao aluguel. Se um dia você decidir vender ou alugar esse imóvel, todo retorno financeiro será seu: é uma ótima maneira de construir um patrimônio e garantir mais segurança financeira ao longo dos anos.

2. Condições facilitadas

Juntar dinheiro para comprar uma casa à vista é uma realidade distante para muitas pessoas, por isso o financiamento pode ser um grande aliado neste processo de aquisição. Além de poder financiar o imóvel a longo prazo, você ainda consegue fazer uma simulação e escolher a linha de crédito que oferece o valor de parcela, taxa de juros e condições mais vantajosas para o seu orçamento. Além disso, você também pode utilizar o saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como valor de entrada para o financiamento, para amortizar parcelas ou até mesmo liquidá-las.

3. Liquidação antecipada

Outra grande vantagem é a possibilidade de liquidar o seu financiamento antecipadamente. Se as condições financeiras melhorarem, você pode antecipar algumas prestações ou até mesmo liquidar o valor.

4. Possibilidade de mudança imediata

Com o financiamento, é possível mudar de casa sem ter o valor total do imóvel. É só aguardar a liberação do contrato. Ao contrário de quando você fica anos e anos juntando o dinheiro para uma compra à vista, no qual a mudança para o novo lar pode ser bem demorada.

Construtoras com financiamento próprio

Financiar um imóvel tem diversos pontos positivos. O financiamento pode ser feito através dos bancos ou direto com a construtora. Falando nisso, você já conhece o Sistema Ideal®? É um formato de negociação super simplificado, criado pela Marcondes Cesar.

Como funciona: com o Sistema Ideal®, você pode financiar seu imóvel diretamente com a gente, sem burocracia, com aprovação simples e rápida, plano linear e sem parcelas intermediárias (semestrais ou anuais).

Nosso sistema permite maior acessibilidade ao mercado e você recebe o apartamento pronto, pagando aproximadamente 23% do valor total do financiamento. Apenas um sinal, parcelas mensais e chaves!

Quer saber mais sobre o Sistema Ideal® e as condições facilitadas? Entre em contato com um de nossos consultores. Será um prazer apresentar uma proposta para você.

