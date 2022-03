comprare-fan-token,-cosa-sono-e-come-investire-in-questo-mercato-con-binance

Come acquistare con la app di Binance e come scambiare Fan Token sul mercato Binance Spot. Tutte le istruzioni per cominciare a investire

Nel campo degli asset digitali, interessanti prospettive di guadagno sono offerte anche dai Fan Token, che si possono acquistare e scambiare attraverso exchange come Binance. Ma cosa sono esattamente i Fan Token, e in cosa differiscono dagli altri asset digitali come le classiche criptovalute, o gli NFT? Proviamo a fissare alcuni punti cardine che ci permettono di inquadrare in breve di cosa si tratta quando parliamo di Fan Token.

In linea generale i Fan Token sono caratterizzati da alcune peculiarità specifiche che proviamo a riassumere di seguito:

I Fan Token offrono ai rispettivi possessori dei vantaggi e dei privilegi esclusivi relativi a determinate squadre di calcio o marchi. Sia i club sportivi che i marchi e altri soggetti influenti possono usare i Fan Token per far crescere la propria comunità di fan e premiare i sostenitori

Vi è una differenza sostanziale tra i Fan Token e gli NFT (Non Fungible Token) in quanto i primi sono fungibili. Gli NFT come l’acronimo stesso indica non sono interscambiabili in quanto ‘pezzi unici’, invece un Fan Token è sempre uguale a un altro Fan Token a patto che rientrino nella stessa tipoligia, ad esempio il fan token di una determinata squadra di calcio sarà uguale a qualsiasi altro fan token della stessa squadra.

Con particolare riferimento ai Fan Token di Binance poi è interessante osservare almeno un paio di caratteristiche proprie di questa tipologia di token. Diremo quindi che in tal caso specifico:

Possedere un Fan Token di Binanc consente all’utente di avere accesso a NFT in edizioni limitate ed offre capacità esclusive di voto riguardo le decisioni del club, di rari Fan Badge e merchandising

È possibile acquistare nuovi Binance Fan Token prima tramite Binance Launchpad, oppure in seguito attraverso il mercato di Binance Spot, P2P o con carta di credito/carta di debito, dopo che sarà terminata la sottoscrizione sul Launchpad.

Cosa sono e perché conviene comprare Fan Token

Ma cosa sono quindi i Fan Token, e quali sono i vantaggi legati al possesso di Fan Token? In generale possiamo dire che questi particolari Token aiutano ad inglobare l’esperienza dei fan nel mondo delle criptovalute.

Vi è una tendenza crescente verso una digitalizzazione delle interazioni sulla blockchain, ed i Fan Token ne sono parte integrante. La piattaforma Binance ha dato vita in questo contesto ad una collaborazione con grandi squadre di calcio e marchi sportivi per avvicinare i fan ai team e ai club che supportano.

Quanto ai vantaggi, al perché conviene comprare Fan Token, possiamo iniziare ad analizzare la questione partendo dal fatto che si tratta di token associati, come accennato, ad un club, una squadra di calcio, o ad un marchio, e conferiscono privilegi speciali ai loro possessori.

Con Binance puoi acquistare e scambiare i Fan Token di diverse squadre di calcio

Facciamo qualche esempio pratico: un determinato club di calcio potrebbe lanciare un Fan Token che permette a chi lo possiede di avere la precedenza sull’acquisto dei biglietti, oppure un altro club potrebbe offrire ai possessori di un Fan Token la possibilità di conquistare dei privilegi di voto riguardo le decisioni della società, che possono andare dalla scelta di un nuovo kit, fino a slogan o design della maglia.

Scendiamo ancor più nel dettaglio. In genere un Fan Token è associato a un club sportivo, ma non sempre, può infatti essere associato a una celebrità, o ad altre entità con grande seguito. Tra le più grandi squadre che hanno i propri Fan Token troviamo Juventus, AS Roma, FC Barcelona, e questi token circolano ora sui vari exchange di criptovalute.

Nel caso dei Fan Token però, a differenza di quanto accade per crypto come Bitcoin (BTC) o Ethereum (ETH), il cui valore è legato al progetto che ne è alla base, il valore cambia a seconda dei vantaggi unici che offrono ai rispettivi possessori, i fan appunto.

Facciamo ancora un esempio pratico: nel caso del Fan Token S.S. Lazio (LAZIO) scopriamo che offre ai tifosi la possibilità di influenzare le decisioni del Club. Il fan della Lazio che acquista il Fan Token in questione attraverso la Binance Fan Token Platform accede di diritto a questo vantaggio esclusivo in quanto possono votare su varie “decisioni dei fan”, partecipando ai sondaggi lanciati di volta in volta.

Inoltre in futuro ci sarà la possibilità per gli utenti di utilizzare il fan token LAZIO per raccogliere ricompense sotto forma di NFT, vale a dire token non fungibili, ed accedere ad ulteriori funzionalità connesse con il mondo della gamification.

I Fan Token sono degli NFT oppure no?

Per definire meglio cosa sono i Fan Token, chiariamo anche che sono ben diversi dagli NFT. Questi ultimi sono come dicevamo dei token unici, non fungibili e cioè non interscambiabili con nessun altro NFT. Abbiamo già visto in maniera più approfondita cosa sono gli NFT in un altro articolo ad essi dedicato, e in conclusione possiamo sicuramente affermare che i Fan Token NON sono degli NFT.

Un Fan Token è di fatto un utility token fungibile, il che significa che è intercambiabile con qualsiasi altro Fan Token dello stesso tipo. Limitatamente a questo aspetto possiamo pensare ad un fan token come ad una banconota da 10 euro, che può essere scambiata con qualsiasi altra banconota da 10 euro.

Nel caso specifico dei Fan Token di Binance, ricordiamo che alcuni possessori di Fan Token possono anche usare i propri token per ricevere in cambio NFT relativi al club. Ed eccoci all’argomento successivo, quello che tratta premi ed esperienze per i possessori di un Binance Fan Token.

Premi ed esperienze per possessori di Fan Token di Binance

Con Binance puoi acquistare anche i Fan Token di Alpine F1 Team

Abbiamo visto in generale che cos’è un Fan Token e quali vantaggi offre al suo possessore, ma non abbiamo ancora approfondito l’aspetto dei premi che il possessore di un Binance Fan Token può ricevere.

L’utente che ha ottenuto dei Binance Fan Token ha la possibilità di iniziare a riscuotere delle ricompense dedicate ai fan, e cominciare ad esercitare i suoi diritti esclusivi. I vantaggi legati ad un determinato Fan Token di Binance però non sono uguali a quelli di qualsiasi altro token, dipendono dalla tipologia, e quindi da cosa offre quel determinato club o marchio cui è legato il Fan Token nel caso specifico.

In linea generale possiamo dire che la maggior parte dei Binance Fan Token permettono di avere accesso ai seguenti vantaggi:

Mystery Box e NFT : I Binance Fan Token possono essere usati per acquistare NFT Mystery Box che contengono NFT con un diverso grado di rarità. Vi sono infatti mystery box in edizione limitata che contengono NFT rari e leggendari, che puoi aggiungere alla tua collezione oppure mettere in vendita sul Binance Market NFT.

: I Binance Fan Token possono essere usati per acquistare NFT Mystery Box che contengono NFT con un diverso grado di rarità. Vi sono infatti mystery box in edizione limitata che contengono NFT rari e leggendari, che puoi aggiungere alla tua collezione oppure mettere in vendita sul Binance Market NFT. Diritti di voto : Per quei casi in cui il club o la squadra di calcio associata ad un Binance Fan Token permette ai propri fan di votare, i possessori del token di Binance potranno esercitare questo diritto tramite il meccanismo di governance. I voti espressi possono servire a scegliere il merchandising offerto da un team, oppure gli eventi di beneficienza e le partite che si svolgeranno.

: Per quei casi in cui il club o la squadra di calcio associata ad un Binance Fan Token permette ai propri fan di votare, i possessori del token di Binance potranno esercitare questo diritto tramite il meccanismo di governance. I voti espressi possono servire a scegliere il merchandising offerto da un team, oppure gli eventi di beneficienza e le partite che si svolgeranno. Fan Badge: per ogni interazione che un Binance Fan Token genera nei confronti della propria squadra vi è un aumento delle probabilità di vincere un Fan Badge. Una volta raccolto un certo numero di Fan Badge esiste la possibilità di vincere esperienze esclusive con un dato club o marchio.

Come fare per acquistare Fan Token di Binance

Con Binance puoi acquistare e scambiare i Fan Token di diversi marchi di prestigio

Acquistare Binance Fan Token non è complicato, ma naturalmente prima di tutto è necessario creare un account Binance, e quindi completare il processo di verifica KYC. Chi ha già un account invece non deve far altro che effettuare il login con le proprie credenziali d’accesso.

A questo punto non resta che seguire la procedura per l’acquisto di Binance Fan Token, che viene spiegata dettagliatamente sul portale di Binance stesso, con chiarimenti ed ulteriori approfondimenti anche nella sezione delle FAQ.

Ad ogni modo vediamo brevemente quali sono i passaggi per acquistare Fan Token su Binance. Ma prima di andare avanti ricordiamo che è possibile visualizzare un elenco aggiornato dei Binance Fan Token in primo piano e in uscita seguendo questo link.

Anzitutto ci sono diversi modi per acquistare Fan Token, e la scelta dipende dalle preferenze dell’utente che ha la possibilità di:

Prendere parte a un Binance Fan Token Launchpad che è la piattaforma sulla quale vengono inizialmente listati i nuovi token appena arrivati su Binance

Acquistare Binance Fan Token già presenti sul Mercato Spot usando i propri asset crypto o in valuta fiat. Si possono anche acquistare delle crypto o aggiungere denaro al proprio conto usando carta di credito o debito

Acquistare crypto asset da altri utenti con il mercato peer-to-peer e usarli per ottenere Binance Fan Token.

Gli step da seguire per acquistare Binance Fan Token sono i seguenti:

Completa la creazione dell’account su Binance se non sei ancora registrato, oppure effettua direttamente il login con le tue credenziali se hai già un account

Se ti colleghi a Binance da un dispositivo mobile hai la possibilità di comprare token con carta di credito/debito, oppure tramite P2P usando la app di Binance o la versione Lite dell’app

Una volta effettuato l’acquisti di Binance Fan Token questi saranno automaticamente trasferiti sul tuo wallet Spot

Torna regolarmente sulla piattaforma Binance Fan Token per tenere il passo con gli ultimi aggiornamenti della tua squadra o dei tuoi marchi preferiti.

Per iniziare a comprare e scambiare Fan Token della tua squadra di calcio e dei tuoi marchi preferiti, visita la piattaforma di Binance a questo link e scopri quali sono i nuovi token disponibili.

