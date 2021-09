comprare-shib:-come-fare,-previsioni-e-convenienza-sul-trading-di-shina-inu

Dopo la comparsa del Bitcoin, non c’è mese che nuove criptovalute non facciano la loro comparsa ottenendo una discreta notorietà. Si pensi a Dogecoin, una valuta nata quasi per scherzo, e che ha finito con l’influenza altre valute, come Shiba Inu (SHIB).

Un po’ come Dogecoin, anche SHIB è una criptovaluta basata su un meme con un cane giapponese di razza Shiba Inu per il suo logo. SHIB ha iniziato a guadagnare l’attenzione durante il mercato rialzista della primavera 2021, ma il vero slancio è arrivato dopo una sostanziale sponsorizzazione da parte di Elon Musk, il numero uno di Tesla.

In ogni caso, prima di andare troppo avanti, cerchiamo di definire la moneta Shiba Inu, le sue funzionalità e, naturalmente, come comprare Shib nel modo più conveniente.

Cos’è Shiba Inu (SHIB)

SHIB è spesso indicato come una criptovaluta che ha preso ispirazione dalla più nota Dogecoin. Al di là del fatto che entrambe le valute traggono ispirazione da un mese, non ci sono tanti altri punti in comune. Il token che lavora sulla blockchain di Shiba Inu lavora su ERC-20.

Il fondatore di Shiba Inu è anonimo e usa lo pseudonimo di Ryoshi. Ma, a differenza di altre monete influenzate da Dogecoin, Shiba Inu ha un obiettivo specifico: superare Dogecoin. Shiba Inu prevede di raggiungere questo obiettivo fornendo più servizi e migliori di Dogecoin, anche se per il momento si intravede solamente una parte di quella che in futuro dovrebbe essere un’offerta più articolata da parte dei promotori.

Si tenga infatti conto che il progetto non ha avuto una ICO o qualsiasi altro tipo di finanziamento dello sviluppo, e che questo potrebbe essere uno dei motivi per cui alcune delle sue caratteristiche saranno aggiunte solamente nel tempo, senza essere incluse nel lancio iniziale del progetto.

Come funziona Shiba Inu Coin?

Shiba Inu è un progetto lanciato nella rete Ethereum e questo è il motivo per cui il meccanismo di consenso di Shiba Inu è lo stesso di Ethereum: Proof-of-Work (PoW), in transizione a Proof-of-Stake (PoS).

Come già accennato, i token SHIB sono token ERC-20 nella rete Ethereum. Tali gettoni sono fungibili, ovvero possono essere oggetto di facile scambio e utilizzo, considerato che ognuno ha un valore equivalente.

La fornitura totale di Shiba Inu è di 1 quadrilione di SHIB. Si tratta di un’offerta straordinariamente enorme, soprattutto se paragonata a quelle di altre criptovalute. Pertanto, sebbene la fornitura di SHIB sia limitata, è ancora abbastanza grande da avere proprietà inflazionistiche. Ad oggi la valuta circolante sul mercato è di circa 400 trilioni di SHIB.

Di questa fornitura, il 50% è andato a Vitalik Buterin, che inizialmente si pensasse avesse distrutto la sua dotazione in funzione dello sviluppo del progetto. Tuttavia, successivamente Buterin ha comunicato di aver effettivamente utilizzato 50 trilioni di SHIB per finanziare un ente di beneficenza.

Peraltro, la donazione di Buterin non ha avuto un impatto fortemente negativo sul prezzo di SHIB ma ha, di contro, contribuito ad espandere ancora di più la comunità Shiba Inu.

Prezzo SHIB – Shiba Inu

SHIB ha iniziato il suo percorso di prezzo nell’agosto del 2020 con un prezzo inferiore a 0,00000001 dollari. QuestI prezzi molto bassi hanno persistito per tutto il 2020 e per l’inizio del 2021.

Il prezzo ha poi seguito la tendenza rialzista del mercato quando ha iniziato ad aumentare, raggiungendo 0,000003 dollari nell’aprile di quest’anno. Dopo che il prezzo è sceso per circa due settimane, ha finalmente iniziato il suo più grande aumento di tutti i tempi il 7 maggio, giungendo intorno a 0.000001 dollari. L’11 maggio, il prezzo ha raggiunto 0,00003 dollari. Questo ha segnato un aumento di prezzo del 3.300% in una settimana. Da allora il prezzo è lentamente diminuito.

Previsioni Shiba Inu e SHIB

Attualmente, Shiba Inu sta lavorando alla finalizzazione di ShibaSwap. Insieme a ShibaSwap, Shiba Inu sta anche lavorando sui nuovi token che dovrebbero essere lanciati attualmente nella blockchain di Shiba Inu, come i token BONE e TREAT. Il lancio del ShibaSwap DEX e i suddetti token probabilmente faranno apparire Shiba Inu come un progetto molto più ampio e strutturato, a beneficio del valore della criptovaluta.

Ricordiamo anche che Shiba Inu ha sviluppato un altro progetto chiamato Shiba Inu Rescue. Si tratta di un progetto che coinvolge il salvataggio di cani Shiba Inu “reali” che si sono persi o hanno bisogno di essere salvati.

Al netto di tutto ciò, non possiamo non ricordare come Shiba Inu abbia promesso ulteriori aggiornamenti nella rete, così come l’aggiunta di nuove funzionalità. Una di queste caratteristiche potrebbe essere un ingresso nel mercato NFT. Se ciò accadrà in maniera stabile ed efficace, gli utenti saranno in grado di acquistare e vendere token non fungibili.

Bisogna dunque comprendere in che modo quanto sopra possa avere effettivamente degli effetti sul prezzo dello Shiba Inu. A ben vedere, gli esperti ritengono che possa aumentare ad un ritmo costante nel lungo periodo, ma ci sono comunque alcuni elementi su cui consigliamo di soffermarsi.

In particolar modo, Shiba Inu è fortemente influenzata da Ethereum, poiché è costruito all’interno della rete Ethereum. Poiché Ethereum prevede di essere aggiornato in Ethereum 2.0, sono attesi cambiamenti anche in Shiba Inu (principalmente, perché è previsto il passaggio da PoW a PoS).

Come investire in SHIB Shiba Inu

Ad oggi la maggior parte dei broker CFD più professionali permette il trading di Shiba Inu, o SHIB.

Tra di essi c’è certamente eToro, uno dei broker leader al mondo nel proprio settore. Recentemente abbiamo anche spiegato, passo dopo passo, come comprare criptovalute con eToro: una breve guida che ti consigliamo di consultare per giungere al tuo primo trade senza intoppi!

L’articolo Comprare SHIB: come fare, previsioni e convenienza sul trading di Shina Inu proviene da ValuteVirtuali.com.