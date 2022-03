Comprare Solana: investire in questa criptovaluta conviene? Ecco cos’è, previsioni, valore e news

Nel mondo esistono migliaia di diverse criptovalute. Alcune di queste viaggiano per periodi relativamente lunghi su livelli di capitalizzazione bassi o molto bassi, mentre altre riescono ad acquisire una straordinaria notorietà in poco tempo.

Ebbene, la criptovaluta Solana appartiene certamente a questo secondo gruppo. Ma perché Solana sta acquisendo così tanta notorietà? Quali sono le caratteristiche di questo progetto? Quali le previsioni di valore? Conviene comprare Solana?

Scopriamolo insieme!

La storia di Solana

La storia di Solana inizia proprio con l’omonima spiaggia della California. La spiaggia di Solana che si trova a soli 30 minuti a nord di San Diego, dove il fondatore e CEO di Solana, Anatoly Yakovenko, ha trascorso la maggior parte della sua vita lavorando nelle telecomunicazioni. Per ben 12 anni, il timoniere di Solana ha lavorato in un leader di mercato come Qualcomm.

In questo ambito, non tutti sanno che Yakovenko inizialmente non era molto interessato alle criptovalute. Tuttavia, un po’ per curiosità, ha estratto Bitcoin mentre stava sviluppando una rete di computer per il deep learning. E, così facendo, si rese conto che la funzione hash di Bitcoin, SHA256, poteva essere utilizzata per creare un orologio decentralizzato su una blockchain di criptovaluta.

In particolare, Yakovenko teorizzò che il timestamp delle transazioni avrebbe aumentato esponenzialmente la scalabilità di una blockchain di criptovalute senza sacrificare la sua sicurezza o le caratteristiche di decentralizzazione. Di qui, il lancio del whitepaper di Solana, nel 2017.

Cos’è Solana e cos’è SOL

Solana è il nome di una blockchain di criptovalute, che supporta contratti intelligenti e applicazioni decentralizzate (un po’ come avviene con Ethereum). Utilizza un meccanismo di consenso “proof of stake” con una bassa barriera all’ingresso insieme a transazioni con timestamp per massimizzare l’efficienza.

Diverso è invece il concetto di SOL, che è una criptovaluta nativa della blockchain Solana. La valuta viene bruciata per pagare le tasse sulla rete. SOL servirà tuttavia anche per votare i cambiamenti della blockchain Solana.

Solana ha avuto 5 round di finanziamento in totale, compresa una più recente ICO pubblica. Solana ha raccolto oltre 25 milioni di dollari di finanziamenti in questi cinque round, e ha anche fornito una garanzia di prezzo di riacquisto di poco meno di 20 centesimi a coloro che hanno registrato e messo a disposizione i loro token durante i primi 3 mesi dopo l’ICO di marzo.

Il primo round di finanziamento privato ha avuto luogo nel mese di marzo 2018 e ha visto poco meno di 80 milioni di SOL venduti per 3,17 milioni di USD (circa 0,040 USD per SOL). Il secondo round di finanziamento privato ha avuto luogo nel giugno del 2018 e ha visto poco più di 63 milioni di SOL venduti per 12,63 milioni di USD (circa 0,20 USD per SOL).

Il terzo round di finanziamento privato ha avuto luogo nel luglio 2019 e ha visto poco più di 25 milioni di SOL venduti per 2,13 milioni di USD (circa 0,22 USD per SOL). Il quarto e ultimo round di finanziamento privato ha avuto luogo l’anno successivo, con poco più di 9 milioni di SOL venduti per 2,29 milioni di USD (circa 0,25 USD per SOL).

ICO Solana

Superati i round di cui sopra, abbiamo avuto un quinto round di finanziamento, ma in questo caso si trattava dell’ICO (Initial Coin Offering) pubblica di Solana, a marzo 2021, tramite CoinList. L’operazione ha permesso di vendere 8 milioni di SOL per 1,76 milioni di USD (circa 0,22 USD per SOL), per l’1,6% della fornitura totale di Solana.

Ricordiamo che la criptovaluta SOL ha una fornitura totale di 500 milioni. Di questa fornitura totale, il 36,2% (circa 160 milioni di SOL) è stato venduto a investitori privati nelle quattro vendite di cui sopra. Il 12,8% (circa 65 milioni di SOL) è stato assegnato al team di Solana.

Il 10,4% (circa 52 milioni di SOL) è stato assegnato alla Fondazione Solana, un’istituzione no-profit che si concentra sulla formazione e sull’adozione della blockchain. Il restante 39% (circa 195 milioni di SOL) è stato assegnato alla comunità Solana (ricompense per i nodi validatori).

Analisi prezzo SOL: previsioni

Solana ha debuttato sul mercato delle criptovalute nell’aprile del 2021 ad un prezzo di circa 1 USD per SOL. Anche se il trading di SOL è stato lanciato sugli exchange poco dopo, l’evento non sembra aver influenzato il prezzo, dato che il token è sceso a circa 25 dollari ed è rimasto in questa fascia fino all’inizio di luglio 2021, salvo poi iniziare a crescere e nel giro di pochi mesi il record di quasi 260 dollari segnato a metà novembre.

Alla fine di luglio, è poi stato rivelato che il popolare exchange di derivati di criptovaluta FTX avrebbe lanciato Serum, il proprio exchange decentralizzato, sulla blockchain di Solana. Questo ha fatto salire il prezzo di Solana a circa 150 USD nel corso del mese successivo.

Sebbene il prezzo si sia assestato intorno ai 90 USD (marzo 2022) dopo aver seguito l’andamento delle altre crypto che hanno tutte subito un drastico calo dopo i picchi di novembre, SOL rimane in una visibile tendenza al rialzo. Non è chiaro per quanto tempo questo trend durerà, data l’inondazione di offerta che potrebbe arrivare nel corso dei prossimi mesi. Con un’offerta in circolazione di soli 40 milioni di SOL al settembre 2021, un improvviso flusso di fornitura potrebbe avere un impatto negativo sul prezzo di Solana.

L’articolo Comprare Solana: investire in questa criptovaluta conviene? Ecco cos’è, previsioni, valore e news proviene da ValuteVirtuali.com.