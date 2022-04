C’erano state 7 manifestazioni di interesse ma alla fine solo la Mastro-Capozzi ha presentato un’offerta

FASANO – La gestione della comunicazione istituzionale del Comune di Fasano sarà nuovamente affidata al Raggruppamento Temporaneo di Impresa costituito dai fasanesi Gianni Mastro e Mimmo Capozzi. Con determinazione dirigenziale del Settore Servizi del 08/04/2022, sono stati infatti approvati il verbale di gara e la proposta di aggiudicazione del servizio formulata dalla Commissione Giudicatrice, subordinata alla verifica con esito positivo dei requisiti previsti.

Mastro e Capozzi gestiranno i servizi di informazione e comunicazioni istituzionali per un periodo complessivo di quattro anni, inclusi i dodici mesi di proroga tecnica, con presumibile decorrenza da maggio 2022. L’importo che il Comune di Fasano dovrà sostenere per l’intero periodo contrattuale, eventuale proroga inclusa, è fissato in €158.196,72 iva esclusa rispetto al valore presunto dell’appalto stimato in complessivi €163.934,43 iva esclusa con un ribasso percentuale del 3,5%.

Si rende necessario sottolineare che Il R.T.I di Mastro e Capozzi sia stato l’unico soggetto economico a presentare un’offerta, nonostante le sette manifestazioni d’interesse inizialmente pervenute delle quali tre sono state ritenute conformi alle prescrizioni contenute nell’Avviso Pubblico.

Con il suddetto provvedimento si è dunque confermata la volontà del Sindaco Francesco Zaccaria di esternalizzare i servizi di comunicazione istituzionale dell’Ente, scelta che non mancò di suscitare polemiche durante lo scorso mandato amministrativo, trainate dall’allora consigliere del Movimento 5 Stelle Raffaele Trisciuzzi.

L’articolo Comune di Fasano, la Mastro-Capozzi si aggiudica nuovamente la gestione della comunicazione proviene da GoFasano.