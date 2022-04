Comunicato stampa: “È difficile per noi riuscire a vedere la vita nella sua globalità” Lodovico Berra

Premessa Siamo soliti suddividere la nostra vita in fasi, caratterizzate da aspetti

psicologici, biologici e sociali che le contraddistinguono e le differenziano.

È difficile per noi riuscire a vedere la vita nella sua globalità, come un tutt’uno che viene a definire la nostra storia e la nostra identità. Abbiamo bisogno di scomporre e riordinare elementi

perché diventino per noi comprensibili. Così accade che la nostra vita appaia come la somma di età che si succedono l’una con l’altra. Capita poi che la prospettiva di osservazione della nostra vita muti a seconda dell’età. L’adolescente e il giovane vedono un futuro infinito; nell’età adulta e nella maturità inizia ad esserci un passato consistente e si concretizza il limite del futuro; nell’anziano si espande il passato e si contrae il futuro, con la sempre maggiore consapevolezza del termine della vita.

In realtà sarebbe per noi necessario riuscire a cogliere la nostra esistenza con uno sguardo ampio ed unico, dall'inizio alla fine, dalla nascita alla morte. Solo questa visione totale ci può dare il reale significato della nostra esistenza. Non scegliamo di nascere, siamo gettati in questo mondo e ci ritroviamo in un mare di possibilità, più o meno realizzabili, che definiscono la direzione della nostra esistenza. Così come non decidiamo di nascere, non possiamo scegliere di non morire. La morte è il limite insuperabile della nostra esistenza, è il confine che configura le caratteristiche della nostra esistenza. Senza morte la nostra vita avrebbe forma diversa e se spesso immaginiamo l'immortalità come

una salvezza, in realtà è proprio per merito di questo limite che la nostra vita ha valore.

In questo tentativo di intendere la vita nella sua totalità, le varie età

divengono come un continuum indivisibile, in cui la nostra

evoluzione progressiva si manifesta con la sovrapposizione e

mescolanza delle fasi. Le fasi sarebbero quindi un artificio, un

tentativo di riordinamento, di organizzazione di un flusso continuo

tra nascita e morte.

Vi è in noi un nucleo centrale che permette di riconoscerci, anche se

tratti del nostro viso e del nostro corpo mutano. La nostra identità, e

quindi la nostra storia, si costituisce gradualmente, plasmando il

nostro essere, facendolo evolvere, trasformandolo in modo continuo,

costante ed inevitabile. Siamo esseri dinamici in continuo mutamento,

sempre uguali e sempre diversi.

Ogni età è provvisoria e di veramente stabile c’è solo il cambiamento.

Non possiamo essere, esistere, senza divenire, mutare giorno dopo

giorno. Ogni giorno dentro di noi alcune cellule muoiono (come quelle

del sangue e della pelle) mentre altre, come le cellule cerebrali, ci

accompagnano probabilmente per tutta la vita. Vi è quindi una sorta

di equilibrio dinamico, una omeostasi che tende ad armonizzare gli

elementi, creando questa miscela di elementi che costituiscono la

nostra persona, in continua trasformazione.

Rimane comunque per noi utile vedere lo scorrere della nostra vita

come una successione di fasi, che in un secondo momento potrà

aiutarci a cogliere con uno sguardo totale l’intera nostra esistenza. Vi

è anche da precisare che ogni generalizzazione sulle fasi della vita

rimane una forzatura ed un artificio, poiché infinite sono le varianti

personali.

La fase prenatale e la prima infanzia

In genere la prima fase della vita che viene considerata è quella che

parte dalla nascita, vale a dire dal momento del parto. In realtà vi è

tutto un periodo, abbastanza importante e delicato, che precede il

parto, e che si sviluppa nella vita intrauterina. È la fase prenatale, di

cui non vi è consapevolezza o ricordo, che consiste in una serie di

avvenimenti biologici, ma anche psichici, spesso sottovalutati. Non

possiamo dire quando inizi veramente la vita psichica, poiché la

nostra mente si organizza gradualmente e progressivamente a partire

da un momento imprecisabile della evoluzione biologica del nostro

cervello. Infatti il sistema neurologico comincia a strutturarsi

abbastanza precocemente nel periodo prenatale e già a 5 settimane dal

concepimento si formano miliardi di neuroni che progressivamente si

organizzano e si connettono tra loro. Le sinapsi (i collegamenti tra

neuroni) si formano in base a codici genetici ma anche secondo

l’attività fetale, ed esperienze intrauterine possono già influenzare la

conformazione dei circuiti cerebrali e quindi il loro funzionamento. Le

prime tappe embriologiche nello sviluppo del sistema neurologico

creano la base anatomica e funzionale della futura vita psichica.

La nascita della vita mentale precede perciò la nascita, intesa

normalmente nel momento del parto. Quest’ultimo è certamente un

momento importante e segna il passaggio dalla vita intrauterina al

mondo esterno. La vita prenatale è una graduale entrata nel mondo

poiché le sensazioni iniziano in modo progressivo, in concomitanza

con lo svilupparsi neurologico degli organi sensoriali. Il feto comincia

ad avere sensazioni, a udire, a sentire il proprio corpo e quello della

madre in modo graduale e attutito. Nel momento del parto vi è come

una esplosione di sensazioni: luce intensa, rumori forti, contatti a volte

violenti (lo schiaffetto che induce il pianto). L’entrata nel mondo

esterno può essere in effetti, come sosteneva lo psicoanalista Otto

Rank, una esperienza traumatica e rende bene la locuzione coniata da

Heidegger di “essere-gettato”. Il neonato è gettato, diremmo

catapultato, nel mondo esterno in modo brusco, improvviso, brutale.

Questo in considerazione di un parto naturale e senza imprevisti.

Immaginiamo il caso di complicazioni quali parto podalico, cordone

ombelicale intorno al collo, trazioni da forcipe, ecc. che rendono

ancora più complicato e traumatico questo evento.

Certamente quindi il parto è un primo momento critico nella nostra

vita, di cui non abbiamo memoria consapevole, ma che rimane nella

nostra psiche come un evento significativo.

Il cervello alla nascita pesa circa 300-500 grammi e segue un periodo

di rapida crescita che si protrarrà fino all’adolescenza. Nel periodo

della infanzia (fino ai 6 anni) e della fanciullezza (fino ai 12 anni) il

corpo cresce gradualmente ma senza significativi cambiamenti, se non

un aumento dei tessuti osseo, muscolare e degli organi interni. Da un

punto di vista cerebrale si sviluppa una sempre maggiore

mielinizzazione2 delle fibre nervose, con un perfezionamento ed una

riorganizzazione delle sinapsi. Il bambino inizia gradualmente la vita

sociale, impara ad interagire con gli altri, si rapporta con i genitori e

con nuove figure significative. Progressivamente si evidenzia la

2 Particolare rivestimento dei nervi che li rende funzionanti ed efficienti

natura sociale e relazionale dell’essere umano. In parallelo allo

sviluppo delle aree cerebrali deputate al linguaggio (aree di Broca e di

Wernicke) e alle aree corticali superiori del lobo frontale, si sviluppa

la capacità di pensare e progettare. È il graduale evolversi del

linguaggio che consente un sempre più elaborato pensiero, che si

evidenzia nelle attività scolastiche ed intellettuali in genere. Il

bambino, per la maturazione delle aree cerebrali predisposte, prende

sempre più controllo dei propri movimenti e delle proprie azioni,

sviluppando abilità motorie e comportamentali sempre più

complesse.

La fase adolescenziale e la giovinezza

La fase adolescenziale (dai 12 ai 18 anni) rappresenta un importante

momento della vita, in cui avvengono profondi cambiamenti a

differenti livelli (ormonale, psicologico, sociale) che richiedono buone

capacità di adattamento. Si modifica in modo più evidente la propria

immagine corporea, con sviluppo dei caratteri sessuali, ed avvengono

rilevanti mutamenti a livello psichico. La personalità inizia a definirsi,

mantenendo però una certa instabilità, che può riflettersi in

comportamenti a volte eccessivi. Questo può avere la sua base in una

non ancora completa maturazione dei lobi frontali, che rende

l’adolescente più emotivo, passionale, a volte incontrollato nei suoi

comportamenti.

Ad un livello sociale, il cambiamento psicofisico comporta il

relazionarsi in modo diverso nei confronti dei coetanei, dei familiari,

delle figure di riferimento e degli ambienti sociali in genere.

Il riassestamento degli equilibri ormonali comporta una vera

trasformazione a livello corporeo, con naturali ripercussioni

nell’ambiente circostante.

Per i cambiamenti fisici, psichici e sociali l’adolescenza è considerata

una tipica età di crisi, che termina all’inizio del periodo detto della

giovinezza. Durante questa fase (fino ai 35 anni) si osserva un

consolidamento fisico, psichico e sociale, e si definisce in modo più

preciso la propria identità sociale e lavorativa. L’entrata nel mondo del

lavoro consente di conquistare una maggiore autonomia, oltre a

definire il proprio ruolo sociale e familiare. Spesso questa fase coincide

con la nascita di figli e l’inizio della genitorialità.

L’età adulta e la vecchiaia

Alla fase della giovinezza segue, o si sovrappone, quella della prima

età adulta, intorno ai 40 anni, seguita dalla seconda fase adulta, che si

estende fino ai 65 anni. Questo periodo è anche detto della maturità,

poiché si stabilizzano aspetti lavorativi, familiari e sociali. Le

esperienze acquisite consentono una maggiore capacità di gestione di

sé e dei problemi della vita quotidiana, anche se i cambiamenti a

livello fisico e psichico vengono a preludere alla fase successiva

dell’invecchiamento. Per questo, non raramente, l’età della maturità

può essere una età di crisi, in cui si fa un bilancio della propria vita e

si prende consapevolezza del tempo passato e di quello ancora a

disposizione.

A partire dai 65 anni inizia una nuova e particolare fase della vita,

spesso sottovalutata o condizionata da pregiudizi: la fase della

vecchiaia: Essa può essere suddivisa in tre momenti successivi, oggi

definiti terza (65-75 a.), quarta (75-90 a.) e quinta età (oltre i 90 a.).

Le misure di prevenzione, l’alimentazione, le moderne terapie

mediche hanno reso oggi la terza età una fase di seconda giovinezza,

tanto da farla definire Old green age. La mantenuta efficienza

psicofisica, la maturità intellettuale, la maggior sicurezza economica,

la presenza di prospettive lavorative, sociali, relazionali ed affettive

ancora possibili rendono questa fase potenzialmente ricca di vita. È

evidente che ciò dipende molto dalla personalità del soggetto, ma

anche dal suo atteggiamento mentale di fronte alla vita: chiuso e

rassegnato alla vita che si conclude, oppure aperto e disponibile alle

possibilità che ancora si presentano.

Spesso la nostra cultura vede la terza età, che facilmente coincide con

il momento del pensionamento, come una fase finale di chiusura

dell’esistenza: il lavoro che non c’è più, il ruolo sociale svanito, i figli

ormai indipendenti, malattie presenti o incombenti, il corpo in

deterioramento, la mente sempre più inefficiente, e così via.

Questa visione è spesso una sorta di pregiudizio nei confronti della

prima vecchiaia, che in qualche modo condiziona ed accelera il

processo di invecchiamento. È infatti necessario rivalorizzare questa

fase che non necessariamente rappresenta l’“inizio della conclusione

della vita”. Ancora molte cose possono essere realizzate, anche se certo

in modalità rinnovate e differenti rispetto a quelle proprie della

giovinezza.

La prospettiva di vita certo si riduce ma, in fondo, a qualsiasi età mai

possiamo sapere quanto veramente ci resta.

Ciò vale quindi anche per la quarta età, età di mezzo della vecchiaia.

Nella quinta età, oltre i 90 anni, è inevitabile, almeno per le attuali

possibilità terapeutiche e biologiche, la presa di coscienza del ciclo

vitale che si chiude. L’incontro con la morte è quindi fondamentale,

anche se siamo convinti che tale consapevolezza debba avvenire molto

prima del suo approssimarsi. La quinta età è un traguardo, il

raggiungimento di un apice, la ricompensa di una vita vissuta, il

trionfo di un’esistenza. La morte è la sua celebrazione, l’apoteosi, il

momento culminante dell’intera esistenza, il trionfo di tutta una vita

vissuta. La morte deve perciò avere una connotazione positiva, è il

limite che dà senso e valore alla vita; è la conclusione inevitabile ma

necessaria perché la nostra esistenza abbia questa forma. È una legge

indiscutibile ed ineludibile della vita.

Non sappiamo quanto durerà la nostra esistenza, non possiamo

sapere quando sarà il suo termine. Ogni giorno è buono per morire e

la possibilità della morte non appartiene solo alla vecchiaia.

Un piccolo essere umano

Soffermarsi sulla successione in fasi della nostra vita ci aiuta a

riflettere e a prendere consapevolezza dell’essenza della nostra

esistenza, della trasformazione continua del nostro essere, che

mantiene fermo il nucleo centrale della nostra identità. Questo nucleo

si trasforma, cambia, ma nello stesso tempo rimane identico, costante

riferimento.

Noi siamo un aggregato di cellule che prendono forma e danno vita

all’essere umano che noi siamo. Questo essere ha una coscienza, la

consapevolezza di esistere. L’esistenza del singolo individuo ha un

inizio ed una fine, una nascita ed una morte, e non potrebbe essere

altrimenti.

Siamo gettati in questo mondo e trascinati da una forza vitale che ci fa

crescere, progredire, cambiare fino ad una conclusione. È un ordine

preciso, indiscutibile, inattaccabile. Il non riconoscerlo, non accettarlo

o lo sfuggire la sua evidenza, è una sorta di cecità mentale.

L’esistenza dell’essere umano continua, è eterna, inestinguibile.

L’Uomo, come essere vivente, è immortale, è come un essere enorme

che comprende tutti i singoli esseri umani sulla Terra, ove ognuno dà

il suo contributo, piccolo o grande che sia, creando culture, civiltà e

storia.

Noi, singoli esseri umani, siamo un puntino con la presunzione di

essere tutto.

Noi, esseri umani, siamo come una cellula parte di un organismo

gigantesco, che ci guarda sornione nella nostra ingenuità e piccolezza

