Il Garante privacy ha recentemente aggiornato le FAQ riguardanti la refertazione online, specificando che non possono essere comunicati in modalità digitali quelli relativi a indagini genetiche o all’HIV. Un “blocco” che promana, in realtà, dalla legge 135/1990. Facciamo chiarezza sul corretto trattamento dei dati

L’articolo Comunicazione di referti su infezioni da HIV: le regole per il corretto trattamento dati proviene da Cyber Security 360.

valipomponi