Comunidade de Araraquara realiza 4ª edição do Carnabaday; veja como se inscrever

Evento será realizado na escola Olga Ferreira Campos de sábado (18) a terça-feira (21). Comunidade de Araraquara realiza 4ª edição do Carnabaday

Laresca Maria

A Comunidade Gerados pela Imaculada, de Araraquara (SP), realiza 4ª edição do retiro de carnaval conhecido como Carnabaday, que volta a ocorrer dois anos após as medidas restritivas impostas pela pandemia de Covid-19.

Realizado na escola Olga Ferreira Campos, o evento tem início às 13h de sábado (18) e segue até as 12h de terça-feira (21) (veja abaixo como se inscrever).

A edição deste ano, com o tema ‘Sem Medo de Ser Feliz’, pretende reunir jovens com ocupações diversas, com atrações musicais e atividades que promovam o acolhimento e a interação de todos.

No local, os participantes contarão com espaço para banho, acomodação e alimentação. Os jovens devem levar apenas o colchão com roupa de cama própria.

Inscrições

Para se inscrever, os interessados devem entrar em contato com os organizadores do Carnabaday por meio do WhatsApp (16) 99605-2149.

Os jovens devem pagar a taxa de R$ 25 para participar, na qual todas as refeições durante o evento estão inclusas.

