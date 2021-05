con-airbnb-puoi-affittare-un’intera-montagna-nel-montana

Nell’ultimo anno, i viaggi verso i grandi centri urbani e le destinazioni turistiche più popolari si sono drasticamente ridotti, mentre sempre più persone stanno scoprendo (o riscoprendo) la bellezza dei grandi spazi aperti, optando per mete più isolate. Non è certo un caso se le Wishlist di Airbnb con parole chiave come “montagna”, “escursionismo” o “rurale” nel titolo siano aumentate del 68% nell’ultimo anno.

La destinazione Big Sky Resort e Conrad Anker, scalatore e alpinista americano di fama mondiale, hanno collaborato insieme a Airbnb per offrire a due fortunati viaggiatori la possibilità di vivere la natura come unici abitanti della maestosa Andesite Mountain a Big Sky, nel Montana (Stati Uniti), il prossimo autunno. Mentre Anker sarà via in una spedizione sul Monte Everest, gli ospiti potranno esplorare gli oltre 2.300 ettari di terreno incontaminato cimentandosi in diverse attività nella natura, da escursioni a gite in mountainbike fino a esplorazioni in funivia.

«Ho vissuto e esplorato il Big Sky per quasi 20 anni e sono molto felice di dare la possibilità a una coppia di viaggiatori di avere Andesite Mountain tutta per loro e vivere la magia del Montana”, afferma Anker. “Dai panorami mozzafiato al brivido che accompagna le avventure nella natura, il Montana è un luogo speciale e non vedo l’ora che gli ospiti provino questa esperienza, che ricorderanno per tutta la vita».

Il Big Sky è una meta sempre più popolare, come dimostra l’aumento del 72% nelle ricerche su Airbnb *, e il Montana sta diventando uno degli stati in più rapida crescita in termini di volume di ricerca su Airbnb dal 2019 ad oggi***. Il soggiorno esclusivo di due notti in cima alla splendida Andesite Mountain del Big Sky Resort si terrà da giovedì 7 ottobre a sabato 9 ottobre 2021 ad un costo di soli 88 dollari a notte, per ricordare l’altitudine sopra il livello del mare nella montagna, 8.800 piedi°. Gli amanti dell’avventura possono richiedere di prenotare questo soggiorno a partire da mercoledì 13 maggio alle ore 13.00 EST su airbnb.com/bigsky.

In base ai propri interessi, gli ospiti potranno anche personalizzare la loro avventura, con attività che includono escursioni private, giri in seggiovia, una cena rilassante tra le montagne, lezioni di pesca con la mosca, cavalcate lungo i sentieri di montagna, sessioni al telescopio per ammirare lo spettacolo della pioggia di meteoriti e un veicolo privato con il quale spostarsi.

Le modalità di prenotazione e soggiorno rispettano le linee guida locali per il contenimento dell’epidemia COVID-19 e coloro che richiederanno di prenotare il soggiorno dovranno essere residenti negli Stati Uniti nonché essere conviventi, al fine di ridurre i rischi. Il personale del Big Sky Resort segue le linee guida del Center for Disease Control and Prevention e le pratiche di sicurezza COVID-19 di Airbnb, che includono l’uso di mascherina, il distanziamento sociale e il rispetto del nostro processo di pulizia avanzata in cinque fasi. Come riconoscimento al grande contributo per la tutela e la conservazione di Big Sky e delle comunità locali, Airbnb farà una donazione all’organizzazione Big Sky Youth Empowerment, una no-profit locale che supporta adolescenti in difficoltà, e una al Montana Conservation Corps, un programma di sviluppo volontario per giovani adulti impegnato nella sostenibilità.

Il soggiorno è aperto solo ai residenti negli Stati Uniti, ma per tutti i residenti in Italia che vogliono trascorre del tempo a contatto con la natura, Airbnb ha da poco lanciato il concorso in collaborazione con Visit Trentino “La pausa pranzo più bella del mondo” per promuovere lo smart working tra le bellezze del territorio.