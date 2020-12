con-enel-x-pay-cashback-immediato-e-a-misura-di-famiglia

È stato lanciato l’8 dicembre e il Cashback di Stato ha già superato oltre 4,6 milioni di iscritti. Ma il numero è destinato a salire poiché sempre più italiani cercano di aderire al programma Italia Cashless, che permette di ottenere il 10% di rimborso, fino a un massimo di 150 euro, per gli acquisti effettuati con carte di credito, carte di debito e app di pagamento.

La prima fase, l’Extra Cashback di Natale, si concluderà il 31 dicembre e ha lo scopo di incentivare gli acquisti per le feste nei negozi fisici. Sarà sufficiente effettuare almeno 10 operazioni cashless e sarà riconosciuto il 10% di rimborso fino a un tetto massimo di restituzione pari a 150 euro. Questo primo cashback sarà accreditato a febbraio 2021 sull’Iban indicato al momento dell’adesione all’iniziativa.

Il primo gennaio, poi, il programma entrerà a regime: a chi aderisce verrà riconosciuto un rimborso semestrale pari al 10% di quanto speso fino a un cashback massimo di 150 euro a semestre e purché, sempre nel semestre, si facciano almeno 50 operazioni cashless. Di fatto, si potrebbe arrivare a un rimborso massimo di 300 euro in un anno. Ci sarà anche un Supercashback, con l’assegnazione ogni sei mesi di premi di importo pari a 1.500 euro per i 100mila cittadini che avranno effettuato più transazioni digitali.

Peccato che l’operazione sia partita con qualche difficoltà tecnica: l’app Io, alla quale bisogna registrarsi per aderire al programma, non era pronta a far fronte a un numero di registrazioni così elevato e si sono verificati rallentamenti, problemi di collegamento, difficoltà di associare le proprie carte di debito e di credito all’app. Senza contare che non tutti hanno la Carta d’identità elettronica (CIE) o il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) che permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, necessari per autenticarsi sull’app Io.

Per venire incontro alle necessità di tanti italiani,il conto online Enel X Pay permette l’accesso diretto al cashback, senza bisogno di autenticarsi con Spid o CIE e di registrarsi sull’app IO. Il piano Cashback del Governo consente di far rientrare nel novero delle spese rimborsabili anche le bollette del gas e della luce. Con Enel X Pay è possibile saldarle, ottenendo il bonus del 10% sulla spesa, in tutti i punti fisici presenti in Italia tra cui quelli della rete “Punto Puoi di Enel X”. Un’iniziativa importante quest’ultima, specie in un momento difficile come quello che stiamo vivendoE un’ulteriore agevolazione per le famiglie arriva grazie al Conto Family di Enel X Pay.,I genitori possono aprire ai figli under 18 un proprio conto con App e carta dedicate e far rientrare nel calcolo del rimborso gli acquisti da loro.

A due mesi dal lancio sul mercato, dunque, Enel X Pay, il primo conto online di Enel X Financial Services, amplia le sue funzionalità e punta a rafforzare il posizionamento nel settore Fintech contribuendo alla diffusione dei pagamenti digitali e allo sviluppo di servizi finanziari integrati con l’ecosistema Enel.

Enel X Pay è un conto nativo digitale, con carta e Iban italiano, facilissimo da gestire direttamente dalla app. La carta, realizzata in bioplastica, è collegata al circuito Mastercard. Attivando l’Opzione Family i genitori possono aprire un conto destinato ai figli under 18, autonomamente gestibile dai ragazzi ma sotto il controllo degli adulti, che possono visionare il saldo e i movimenti e imporre i limiti di spesa, fissando l’importo delle ricariche automatiche e singole della carta. Non solo, il genitore che ha aperto un conto Family per i suoi figli potrà conteggiare anche le loro spese nel calcolo del bonus Cashback.