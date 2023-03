con-il-coltellino-rapina-il-penny-market-di-correggio

Correggio (Reggio Emilia), 28 marzo 2023 – Rapinatore in azione, nel primo pomeriggio di oggi, ai danni del supermercato Penny Market, a Correggio. Secondo quanto accertato all’arrivo dei carabinieri, intervenuti sul posto non appena è scattata la segnalazione del personale del negozio, ad agire sarebbe stato un uomo, con volto coperto e con coltellino in mano, con cui ha minacciato la dipendente che era alla cassa, per poi allontanarsi con il bottino, per un valore di alcune centinaia di euro, ancora da quantificare in modo preciso. I carabinieri di Correggio stanno ora verificando la presenza di videosorveglianza nella zona, oltre ad avere raccolto le testimonianze del personale del market preso di mira. Non è la prima volta che il negozio correggese viene interessato da questo tipo di episodi. Già la scorsa estate una rapina era stata commessa con lo stesso sistema, con l’azione di due uomini entrati nel market di via Mussini con coltello e bastone, con volto coperto, riuscendo a fuggire con un bottino di circa 3-400 euro, mentre nei locali si trovano diversi clienti.

pappa2200