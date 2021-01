con-la-moto-o-senza-moto,-toprak-razgatlioglu-non-riesce-a-stare-a-terra-[video]

Che è un funambolo l’ha già dimostrato, tra stoppies e manovre da stuntman nel paddock del Mondiale Superbike e in corsia box, così come ha già dimostrato a chiunque segue i suoi profili social che è anche uno continuamente alla ricerca di adrenalina.

Toprak Razgatlıoğlu è così ed è piuttosto amato anche per questo: non riesce a stare fermo. Neanche in casa, soprattutto adesso che le mura domestiche sono diventate quasi una costrizione anche per chi potrebbe permettersi ogni tipo d’uscita. Sarà per questo che, in mancanza di meglio, Toprak s’è fatto basta un paio di grossi cuscini: rincorsa, volo e atterraggio morbido. Il tutto a tiro di telecamera e con l’obiettivo in slowmotion.

Qualche giorno prima, invece, il pilota della Yamaha ha “sfidato” il mare. In sella alla sua moto da fuoristrada, infatti, s’è esibito in una impennata a pelo d’acqua sulla spiaggia. “Giorno dell’impennata” – ha scritto a commento del breve video postato sul suo profilo Instagram. Una passione, quella per i monoruota, che si porta dietro sin da quando era piccolissimo, come dimostra una foto postata appena qualche giorno prima e che lo ritrae in bici, ovviamente con l’anteriore alzato, quando aveva solo dieci anni circa.