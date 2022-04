“con-le-api-nel-cuore”,-un’iniziativa-per-guardare-da-vicino-il-mondo-delle-api

Si è svolta oggi, 22 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, presso il Meet Digital Culture Center di Milano, la presentazione dell’iniziativa “Con le api nel cuore”, che nei prossimi giorni vedrà l’installazione di alcuni alveari nei pressi di cinque centri commerciali distribuiti sul territorio nazionale, che attraverso visite didattiche, permetterà ai bambini delle scuole di entrare in contatto con il mondo delle api e di comprendere la loro importanza per la biodiversità.

Presenti al Meet i diversi soggetti che hanno permesso la realizzazione del progetto:

– Roberto Pellegrini, CEO di Media Trade Company, l’azienda madre di The Map Report, che ha messo a disposizione il proprio network e che si occuperà di dare risonanza mediatica all’iniziativa;

– Maurizio Lapponi, Managing Director di Assoimpredia, associazione nazionale Imprese di Difesa e tutela Ambientale che ha sostenuto il progetto a livello istituzionale;

– Antonio Quinto, Amministratore di Yaw Communication, azienda attiva nel mondo degli eventi e della comunicazione, che ha svolto il ruolo di segreteria organizzativa;

– Francesca Pinzone, Head of Marketing & Digital presso Svicom, azienda leader nel settore del Real Estate italiano, che ha accolto l’idea con entusiasmo, permettendo di portarla in cinque dei centri commerciali gestiti da Svicom;

– Giuseppe Manno, che nel 2017 ha fondato Apicolturaurbana,it, punto di riferimento per l’apicoltura urbana, che offre un servizio di adozione, chiavi in mano, di alveari in un contesto aziendale e che, attraverso visite periodiche si prenderà cura delle api e organizzerà le visite didattiche.

– Francesco Faccin, il designer che ha progettato Honey Factory, l’arnia di grandi dimensioni, che offre la possibilità di produrre miele sfruttando il lavoro degli insetti nei giardini cittadini e che verrà installata nei centri commerciali coinvolti nel progetto.

Nel corso del suo intervento l’apicoltore Giuseppe Manno ha voluto porre l’accento sull’importanza delle api per la biodiversità, sulla loro preoccupante diminuzione dovuta al cambiamento climatico e sulla necessità di contrastare questo fenomeno, trasmettendo conoscenza e passione verso quel mondo affascinante che è il superorganismo delle api. “Siamo sempre stati motivati da un’unica idea: prendersi cura delle api porterà le persone a prendersi cura del proprio ambiente. Dopotutto, siamo esseri umani: amare qualcosa è ciò che accende il nostro bisogno di proteggerlo”, si legge sulla pagina di Apicolturaurbana.it.

Il contatto diretto con un alveare è un’esperienza unica nel suo genere, che aiuta a combattere i numerosi pregiudizi e il senso di paura che maturiamo verso questi insetti fin dalla tenera età. Attraverso la guida di personale altamente qualificato, i bambini potranno addirittura toccare con mano le api, perché, come spiega il designer Francesco Faccin:“Non c’è niente di meglio per osservare le cose da dentro, da molto vicino, per capirle, e perdere la paura e delle idee sbagliate”.

