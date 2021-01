con-le-mani-in-pasta:-mugnai-e-panificatori-che-guardano-al-futuro

Questo articolo è pubblicato sul numero 4 di Vanity Fair in edicola fino al 26 gennaio 2021

Assaggiare un pezzo di pane tiepido e croccante, un burro di malga cremoso ed erbaceo, un olio extra vergine d’oliva pungente e fruttato di fresca spremitura, oppure un vino rosso intenso e corposo, dai sentori di sottobosco e di spezie. Sapori primari legati alla terra, alle radici, un gusto atavico che ci riporta all’innocenza delle origini, alla mattina del mondo.

Percezioni istintive e nostalgiche di un gusto perduto che nulla hanno a che vedere con la raffinata complessità di un grande piatto gourmet, perché scansano la mente e puntano alle emozioni, scatenando un profondo desiderio di essere ritrovate.

Il legame con la tradizione, del «come una volta», rafforzato da questo periodo di incertezza, è già in espansione da anni, soprattutto grazie a molti giovani che si sono dedicati con passione alla riscoperta di antichi sapori, alla rinascita di un mestiere, al recupero del territorio. A partire dal grano. E grazie al giusto supporto dei social.

Il progetto di rinascita della coltura italiana di Stefano Caccavari, per esempio, è partito dalla volontà di salvare l’ultimo mulino a pietra della Calabria. È nata così la sfida di Mulinum, start up fondata nel 2016: Caccavari era già titolare di un «orto di famiglia» nel borgo di San Floro (Catanzaro), una multiproprietà agricola con spazi affittati a oltre 150 ortisti cultori del bio, con cui amava condividere (parola chiave) anche il pane preparato con farina di grani antichi locali che aveva iniziato a recuperare dopo aver scoperto che, dagli anni Settanta, in Italia, erano stati per lo più sostituiti dalla nuova varietà Creso, nata da mutazione genetica indotta: 4 volte più produttiva, più resistente, ricca di glutine e molto più bassa (60 cm contro i 160/180 dei grani antichi), e che necessita quindi di diserbanti, concimi e pesticidi.

Quando Caccavari poi viene a sapere che il mulino dove porta a macinare il grano è in vendita, grazie a un crowdfunding su Facebook in soli tre mesi raccoglie 500 mila euro, che gli permettono di dare vita (con gli oltre 200 soci sparsi nel mondo) alla più grande filiera della regione specializzata in grani antichi: Senatore Cappelli, Verna, Maiorca, Farro, Segale. Così l’anno successivo, nell’antica valle dei mulini a San Floro, che nel 2015 aveva rischiato di diventare la più vasta discarica di rifiuti d’Europa, viene inaugurato un casolare biosostenibile con macine in pietra naturale francese La Fertè (ideale per ottenere una farina integrale al 100%, profumata e saporita). Una filiera chiusa, garantita e completa − va dalla coltivazione alla panificazione − e un modello virtuoso in espansione sul territorio nazionale grazie al crescente numero di appassionati che aderiscono al progetto: una nuova realtà Mulinum sta sorgendo anche in Toscana, a Buonconvento (Val d’Orcia), e un’ altra a Mesagne (Brindisi), sempre con la formula del crowdfunding su Fb. È la dimostrazione che i territori si salvano coltivandoli e portando avanti un progetto di ampia visione.

«Grani antichi è un termine molto usato oggi, anche parlando di grani selezionati all’inizio del ’900», precisa Fulvio Marino, probabilmente il panettiere più noto d’Italia, esperto di farine e di panificazione nel programma su Raiuno È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici, terza generazione di una famiglia di mugnai a Cossano Belbo (Cuneo) e responsabile delle panetterie Eataly nel mondo. Tra le sue creazioni di maggior successo ci sono il pane Mediterraneo, fatto con due farine multicereali integrali biologiche e sette semi bio, gustoso e salutare proprio come la dieta mediterranea, e il pane Eataliano (di Eataly), prodotto con una miscela di farine diverse che rappresentano l’Italia da nord a sud: un omaggio alla biodiversità.

«Nel mio mulino, quando parliamo di grani antichi ci riferiamo a Farro, Segale ed Enkir, i progenitori dei cereali moderni. Io li chiamo “i grani primordiali”. Gli altri sono varietà all’interno di una famiglia più grande che sono stati selezionati da genetisti, come Senatore Cappelli e Gentil Rosso. In ogni caso il grano antico da solo non basta per fare un buon prodotto: deve essere coltivato, pulito e macinato nel modo giusto, perché il controllo della filiera è fondamentale. E poi le varietà crescono in modo diverso a seconda della zona: il grano duro al Nord non ha gli stessi aspetti qualitativi di quello coltivato al Sud. Per questo la nostra farina, scelta da agricoltori che lavorano con noi, proviene da varie parti d’Italia. Il km zero è importante, ma il rispetto della qualità è fondamentale».

Diversamente, ma sempre con ottimi risultati, Molino Tuzzi, a Dolegna del Collio (Gorizia), basa la sua attività sulla filiera corta: Enrico Tuzzi, che dirige l’antico mulino con il padre Adriano, è riuscito a creare il Patto di Filiera, una rete agricola e sociale basata sulla fiducia, la condivisione di decisioni e di rischio d’impresa tra il mulino, i contadini e gli acquirenti, che anticipano parte della spesa finale per coprire i primi costi sostenuti da chi coltiva i campi. «È un buon sistema per aiutare la zona con un consumo consapevole», spiega Tuzzi. «Nasce dalla comprensione della profonda relazione tra il territorio e il sistema produttivo. I cereali che seminiamo (Gentil Rosso, Verna) provengono da agricoltura biologica senza certificazioni: il rapporto di fiducia le rende superflue e così riusciamo a contenere i prezzi del prodotto finale».

«Uomo e agricoltura sono strettamente legati, le grandi civiltà sono nate grazie alla coltivazione del grano», ricorda Davide Longoni, esperto panificatore, tra i «maestri del pane contemporaneo» con farine di grani antichi. Per lui il pane deve avere la stessa complessità gustativa e olfattiva del vino, fatta di tante sfumature di sapori e profumi. E qui, la scelta e la cura del terroir sono basilari. «Per fare un kg di pane servono 9 metri quadrati di suolo, coltivato in biologico e con rotazione di tre anni. Un forte impatto ambientale che aumenta con le varietà moderne, che hanno bisogno di concimi e diserbanti. Tornare indietro non è un fatto di nostalgia, ma la necessità di ritrovare un equilibrio grazie a piante “caparbie” che sanno vincere le avversità, come la segale e il farro monococco al Nord, la Tumminia in Sicilia, Solina e Saragolla in Abruzzo (ha delle coltivazioni a Loreto Aprutino, ndr).

Il mio pane è un prodotto agricolo, che nasce coi cereali sui campi e viene poi immesso nel tessuto sociale urbano: è un simbolo di rigenerazione di luoghi che possono tornare a vivere e a produrre». Come a Milano, di fronte all’Abbazia di Chiaravalle, dove San Bernardo e i suoi monaci inventarono la tecnica della marcita, a lungo abbandonati e ora coltivati da Longoni a segale in biologico, con una rotazione triennale, alternandola a piante leguminose ed erbe mediche. Segale usata poi per realizzare il pane dei suoi tre negozi milanesi. Più filiera corta di così…

Foto in alto Letizia Cigliutti

