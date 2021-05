con lo pseudonimo Lady Godiva cresce oltre duemila follower al giorno su instagram ecco chi è la nuova Barbie romana

Facendo un piccolo bilancio della tua vita cosa ne verrebbe fuori?

Nella vita, o meglio, in questi trent’anni, ho provato davvero tanto.

Ho voluto fare esperienze sia positive sia negative, e non nego che di alcune non ne vada fiera.

So che comunque tutto insegna, però diciamo che ci son cose che, invece di insegnare, ti “segnano” e basta.

Ad ogni modo, ho detto “ho voluto fare” perché di alcune cose ero consapevole fin dall’inizio che non sarebbero state

cose di cui vantarsi, se così possiamo dire.

Parlaci dell’amore: cosa rappresenta nella tua vita?

L’amore per me è la ciliegina sulla torta, è un qualcosa che “abbellisce”, ma non può essere il fulcro della nostra vita

e della nostra realizzazione personale. Per come la vedo io, bisogna esser completi da soli.

Artisticamente, qual è la modella a cui vorresti somigliare?

Se dovessi scegliere, mi piacerebbe assomigliare più che a un modella, a una showgirl completa. Mi viene in mente

Belen Rodriguez, una ragazza in gamba partita da niente. Una ragazza che sia versatile, che sappia fare “un po’ di tutto”.

Puoi dirci a cosa stai lavorando adesso?

Adesso sto lavorando ad alcuni progetti che riguardano i social. Su Instagram mi ha sorpreso il seguito che sono riuscita

ad ottenere soltanto essendo me stessa e facendomi vedere nelle mie varie sfaccettature. Ho in ballo alcune sponsorizzazioni

e mi hanno proposto alcuni shooting. Vedremo.

COME sei nella vita privata?

Nella vita privata sono una persona molto allegra e spensierata. Mi piace non far pesare i miei problemi sulla mia

famiglia, e mi piace che le persone accanto a me siano circondate da positività in quanto, nel mio modo di vedere le cose,

gli unici problemi veramente gravi son quelli che riguardano la salute.

Se hai la salute, non dovresti lamentarti per ogni piccola cosa.

Cosa vorresti che le persone capissero di te?

Mi piacerebbe che le persone vedessero anche la parte sensibile e creativa di me.

In passato ho studiato dieci anni canto e pianoforte, il mio sogno era fare la cantante.

Ho fatto per anni serate in locali sia nella mia città (Roma) sia fuori per varie occasioni (matrimoni, Capodanni, ecc.)

La vita poi mi ha portato a fare altro, ma la mia parte creativa è rimasta intatta.

Nel tempo libero scrivo, disegno, dipingo. Sono attività che mi fanno star bene anche in momenti in cui tutto non va come vorresti.

Quali sono i ricordi della tua infanzia a cui particolarmente sei legata?

Della mia infanzia ricordo perfettamente dei momenti bellissimi passati con il mio “patrigno”, anche se non mi piace

chiamarlo così perché l’ho sempre considerato mio padre. Una persona d’oro: dolce, simpatica, intelligente,

che mi ha insegnato ad essere tutto ciò che sono ora.

Ricordo che con mia madre erano disperati perché ogni giorno portavo a casa un nuovo animale.

Ho sempre adorato gli animali, e una volta son tornata a casa perfino con un maialino e un’oca!

Sei favorevole e contraria alla chirurgia platica?

Sono favorevole alla chirurgia plastica e io stessa ogni tanto faccio delle iniezioni di acido ialuronico alle labbra.

Tutto va bene, purché non si esageri e non si stravolgano i connotati, come, purtroppo, spesso accade!

Ci sono persone che ti hanno aiutato in momenti difficili?

Sono molte le persone che mi hanno aiutato nei momenti difficili, son sempre stata fortunata in questo.

In passato (dall’età di 4 anni fino ai 20) ho sofferto di attacchi di panico e depressione e se non avessi avuto alcune persone accanto,

oltre ovviamente a chi fa questo di mestiere, non credo ne sarei mai uscita.

Un tuo sogno nel cassetto?

Adesso il mio sogno sarebbe quello di scrivere un libro, più che altro inizierei con una raccolta di pensieri e poesie.

Ne scrivo molti, soprattutto quando rimango sola a pensare.

Spero di riuscire a realizzarmi professionalmente.

La famiglia non mi manca e ho una bambina stupenda di quattro anni.

Adesso dovrei solo riuscire a realizzare me stessa.