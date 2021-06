“con-lui-lo-faccio-volentieri”,-loredana-lecciso-e-al-bano-in-crisi?-lei-non-nasconde-nulla

Loredana Lecciso rivela alcune curiosità sulla presunta crisi con Al Bano.

Loredana Lecciso è un personaggio televisivo noto principalmente per la sua relazione con il celebre cantante pugliese Albano Carrisi. La loro relazione è iniziata nel 1997 e nel 2001 è nata la primogenita Jasmine, seguita l’anno successivo da Albano junior, detto Bido.

Loredana Lecciso e Albano Carrisi (Screenshot Instagram)

Per Albano e Loredana non è stato tutto sempre rose e fiori. I due infatti hanno avuto alcuni momenti di litigio resi pubblici.

Come l’intervista nella quale il cantante dichiarava di essere contrario alla carriera televisiva della compagna, sottolineando di aver preferito una relazione lontana da riflettori e telecamere.

Le parole di Loredana Lecciso sulla presunta crisi di coppia con Albano Carrisi

Come alcuni sapranno tra la Lecciso e la ex moglie di Albano, Romina Power non scorre buon sangue. Ciò nonostante l’attuale compagna del cantante ha voluto precisare, dichiarando:

” Conosco bene Romina e, in modo molto naturale, ho sempre insegnato ai miei figli a rispettarla perché è una donna che ha fatto parte della vita del padre. Io non odio Romina. Tutte queste rivalità, veleni e gli antagonismi non fanno parte di me. Sono fantasie, a volte anche divertenti, ma pur sempre invenzioni”.

Proprio in merito, anche per via di alcune voci di corridoio, si era ipotizzato che la coppia stesse vivendo un periodo di crisi.

La loro relazione che dura ormai da 24 anni ha sempre resistito alle dicerie e alle fake news che sono circolate.

Infatti dal 2019 sembrano aver ritrovato la serenità. In una recente intervista Loredana Lecciso ha infatti dichiarato:

” Mi tiene in forma e con lui faccio delle passeggiate, mi accompagna volentieri. Devo perdere quattro chili e mi impegno a percorrere dieci chilometri al giorno. Quando cammino la sera vado a dormire più serena”.

La coppia ha sempre smentito tutti i rumors che avrebbero presunto una separazione tra i due.