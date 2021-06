con-quest’app-potrai-creare-la-tua-opera-d’arte-nft

SketchAR renenderà possibile a un artista creare, coniare e vendere un’opera d’arte digitale sul mercato degli Nft, direttamente dall’applicazione

(foto: Kenzo Tribouillard/Afp via Getty Images)

Nonostante la recente e importante diminuzione del loro valore sul mercato, quello degli dei Non fungible token (Nft) – i certificati di proprietà sulle opere digitali basati sulla blockchain – è ritenuto ancora da molti un settore con un futuro e su cui puntare.

L’app di disegno in realtà aumentata SketchAR ha da poco annunciato che lancerà nei prossimi mesi un servizio grazie al quale gli utenti potranno disegnare, coniare e poi vendere una loro illustrazione come opera d’arte sul mercato degli Nft. Tutto rimanendo all’interno all’applicazione. SketchAR non è la prima app che consente agli artisti di coniare Nft – a marzo era già stato pensato da S!ng – ma nessun altro, prima di adesso, permetteva di creare contenuti anche in-app.

Foto: via SketchAR

Ora un artista può venire selezionato come “Creator of the week” dalla community dell’app e la sua ultima opera d’arte automaticamente convertita in un Nft e pubblicata sul marketplace di OpenSea. Il team può anche scegliere le opere d’arte che preferiscono dal feed per trasformarle gratuitamente in Nft.

Entro la fine dell’anno SketchAR introdurrà alcune altre novità significative, come consentire a qualsiasi artista di tokenizzare la propria arte su richiesta con la sua quotazione automatica su mercati specializzati. Sarà creato un mercato di Nft interno all’app dove andranno all’asta e le migliori opere create con SketchAR.

La società ritiene che gli Nft siano qui per restare, in qualche modo, pur ammettendo che l’hype che si è ultimamente creato intorno a questi certificati digitali sia destinato a diminuire. “Il nostro futuro è digitale, che ci piaccia o no“, hanno scritto gli sviluppatori di SketchAR in un post sul proprio blog. Partendo da questa convinzione l’app vuole fornire il maggior numero possibile di opzioni agli artisti per monetizzare le proprie creazioni.

Gli Nft sono un bene volubile come i Bitcoin e hanno già fatto notizia per alcune truffe, ma dall’altra parte sono forse una delle migliori opzioni al momento per riconoscere il giusto compenso a molti artisti e creatori digitali.