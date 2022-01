Con un aumento di 1,5-2 °C l’estate durerà fino a 21 giorni in più

Il riscaldamento globale ha causato un aumento delle temperature e un intensificarsi di piogge ed eventi estremi, ma come cambieranno di preciso le stagioni e cosa aspettarsi?

A dare una risposta ci hanno pensato i ricercatori dell’Università di Scienze e tecnologia di Pohang (Postech), Corea del Sud, che hanno appena pubblicato uno studio in cui hanno calcolato che, dopo aver analizzato le variazioni secondo uno scenario che prevede un rialzo di 1,5 e di 2 °C, l’estate potrebbe allungarsi fino a 21 giorni.

Seung-Ki Min, docente del Laboratorio di ricerca sul cambiamento climatico e coordinatore del team di ricerca, ha verificato che un riscaldamento di 2 °C farebbe sì che la stagione duri 112 giorni e non più i soliti 91. Se invece ci fossero 1,5 °C si arriverebbe a un prolungamento di 12-13 giorni.

Con un aumento delle temperature pari a 1,5 °C, l’inizio dell’estate potrebbe essere anticipato a 4-5 °C in più, mentre un aumento pari a 2 °C anticiperebbe la bella stagione di 8-9 °C in più; la fine, invece, verrebbe posticipata, nel primo caso, di 5-6 °C e, nel secondo, di 9-10 °C.

Sembra più facile che l’estate duri più a lungo verso l’autunno, invece che iniziare prima, e sia ancora più calda nella fase finale. In ogni caso gli 0,5 °C in più rispetto al minimo la estendono di 3-5 giorni in entrambe le direzioni. La causa principale è l’aumento delle temperature del suolo. Gli accordi di Parigi sanciscono l’impegno di limitare a 1,5 °C il rialzo massimo delle temperature, ma sono già stati raggiunti gli 1,1 °C. L’obiettivo che viene fissato è però di non raggiungere il limite di 2 °C.

Tra queste due cifre ci sono enormi differenze. Come indica Carbon brief, piattaforma specializzata nella scienza e nella politica del cambiamento climatico, il livello del mare si alza nel primo caso di 48 centimetri, nel secondo di 56 centimetri. Le onde di calore marine aumentano di 16 volte e fino a 23. Il 10% dei ghiacci artici scompare nel primo caso, nel secondo scende dell’80%. E la possibilità che tutta l’area diventi mare nei mesi caldi, è del 3% contro il 16%. L’esposizione alle onde di calore aumenta del 14% e del 23% rispettivamente e accadranno in particolare in Australia, Europa, Asia. La pioggia del 2% e del 4%. I mesi di siccità passano da 2 a 4. I raccolti mondiali di mais diminuiscono del 6% e del 9 per cento. La perdita di biodiversità passa dal 6 al 18 per cento. E il Pil (prodotto interno lordo) ci si aspetta cali dell’8% e del 13%. Lo studio, inoltre, considera alcune variazioni geografiche, concludendo che le regioni più colpite sono l’Asia orientale e il Mediterraneo.

L’estate inizia prima in Groenlandia, Alaska e nel Nord della Russia, si allunga invece in Canada e Asia del Nord. Nelle aree costiere c’è un inizio rallentato e un prolungamento, dovuto alla capacità dell’oceano di assorbire il calore in eccesso. Un’anticipazione si verificherà però anche nelle regioni delle montagne dell’Himalaya.

