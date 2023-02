Conceito retrofit: saiba como reformar a fachada do seu imóvel, aumentando o valor de 10% a 40%

Arquitetos de Sorocaba (SP) explicam que transformar a fachada pode trazer mais conforto, funcionalidade e é a alternativa mais econômica para valorizar seu imóvel. Sendo o cartão de visitas do seu lar ou comércio, a fachada apresenta os traços de personalidade do proprietário ou a conexão com sua marca

Você já olhou várias vezes para a sua casa ou imóvel e está com aquela vontade de dar um toque diferente? Talvez aplicar uma nova textura nas paredes ou trocar a pintura? Bom, que tal começar pela fachada? Esse conceito é o que os arquitetos, engenheiros e especialistas do ramo chamam de retrofit, que nada mais é do que reformar fachadas de casas e prédios para dar uma nova cara, customizando, trazendo mais conforto e melhorando sua funcionalidade.

Se com as pessoas a primeira impressão é causada pelo o que elas vestem, nos imóveis a fachada desempenha um papel primordial na construção do primeiro impacto. Sendo o cartão de visitas do seu lar ou comércio, ela apresenta os traços de personalidade do proprietário ou a conexão com sua marca e, quando reformada, deixa o seu imóvel ainda mais valorizado, de 10% a 40%. É o que afirmam os arquitetos Bruno Armanhe e Fernanda Franzini, de Sorocaba (SP), que deixaram aqui no g1 algumas dicas pra você que se interessa mais em saber sobre esse conceito.

Os arquitetos Bruno Armanhe e Fernanda Franzini dizem que a fachada desempenha um papel primordial na construção do primeiro impacto

Quando reformar?

É natural que a fachada fique desgastada com o tempo, devido a fatores climáticos como chuvas intensas e sol forte, que danificam os materiais construtivos e acabamentos, por isso, a manutenção constante é sempre necessária. “A falta de manutenção regular causa impactos no imóvel, resultando assim numa aparência descuidada, passando a impressão de que o interior seja igual, desvalorizando assim sua propriedade”, ressaltam os arquitetos.

Com a evolução da tecnologia, surgimentos de novas técnicas construtivas, materiais e novos meios de se desenvolver a arquitetura, as fachadas podem se tornar ultrapassadas e desinteressantes. Nessa hora é bom começar a planejar a reforma do seu imóvel.

Com o tempo, é natural que a fachada fique desgastada, por isso é importante a manutenção constante

Planejamento consciente

“Fazer a reforma de um imóvel envolve muito planejamento e dedicação. Tendo isso em vista, o profissional mais qualificado para realizar o projeto de reforma de fachada é o arquiteto urbanista. Ele avaliará diversos aspectos do imóvel como condições estruturais, instalações elétricas e hidráulicas, além de acrescentar personalidade e custo-benefício”, destacam os especialistas.

Eles afirmam que, além do profissional facilitar o gerenciamento de tudo que envolve a reforma, também poderá auxiliar sobre as questões burocráticas, como trâmites de aprovação e normas construtivas.

O arquiteto também poderá oferecer projetos detalhados para facilitar na execução da reforma, evitando imprevistos e gastos desnecessários, além de proporcionar imagens ilustrativas e vídeos humanizados para que se possa visualizar a transformação da fachada antes mesmo de iniciar a reforma, contribuindo na tomada de decisões.

O profissional mais qualificado para realizar o projeto de reforma de fachada é o arquiteto urbanista, pois ele avaliará diversos aspectos do imóvel

Conceito e personalidade

De acordo com Bruno e Fernanda, reformar a fachada é a alternativa mais econômica de transformar o imóvel, aplicar novas tendências e conceitos com a necessidade de trazer personalidade ao usuário através de novos elementos construtivos, espaços mais arborizados, alteração da paleta de cores e troca de revestimentos.

“Frequentemente surgem novas tendências na arquitetura, que contribuem para modernizar sua fachada, possibilitando a escolha de diversos conceitos. A nova fachada poderá ser de acordo com seu estilo ou até mesmo ter um conceito próprio. Uma dica é usar elementos atemporais para compor essa transformação, como a presença do concreto, vidro, tijolinho aparente e madeira”, asseguram.

O conceito retrofit traz espaços mais arborizados, alteração da paleta de cores e troca de revestimentos

Agregando valor

Por fim, os arquitetos dizem que, para aqueles que trabalham no ramo imobiliário ou os que pretendem vender seu imóvel, devem saber que uma fachada mais atraente gera uma alta demanda na procura, aumentando as chances de venda. Uma fachada bem resolvida valoriza o espaço, desperta curiosidade e mais interesse aos investidores.

Segundo eles, esses itens agregam muito valor e, quando se pensa em imóveis comerciais ou de serviços, são ainda mais impactantes. Uma boa transformação pode destacar o imóvel na vizinhança e ser fundamental para o sucesso do negócio, pois uma fachada bem resolvida e atraente tem muito potencial de transformar pessoas que passam por ali em novos clientes.

“Não se esqueça: como um bom investidor, o bom é contratar um profissional que te auxilie durante todas as etapas, otimizando os processos, para que o planejamento financeiro da obra não saia do controle, evitando assim gastos desnecessários. Reformar é um investimento que oferece melhorias e, sem dúvidas, contribui para a valorização do imóvel, além de garantir conforto e bem-estar”.

Vittorio Ferla