concerto-del-pianista-alessandri

Sesto appuntamento per la venticinquesima edizione di ’Mikrokosmi’, la stagione concertistica dell’associazione culturale Mikrokosmos sotto la direzione artistica di Barbara Valli. Domani alle 11 nella Sala Corelli del teatro Alighieri di Ravenna il palco sarà per il giovanissimo talento del pianoforte Antonio Alessandri. In programma le ’Variazioni Goldberg’ di Bach.

Nato a Milano nel 2006, è stato ammesso in Conservatorio a 7 anni. Nel 2020 con il Maestro Cabassi, al Teatro Verdi di Pordenone, ha registrato il I Concerto di Beethoven in forma di lezione-concerto per RAI 5. Ha suonato da solista con i Virtuosi Italiani al Festival Mozart di Ala di Trento. Nel 2022 ha debuttato a Milano nella stagione del Teatro Dal Verme con l’Orchestra de I Pomeriggi Musicali dove è stato invitato anche quest’anno. Sta lavorando all’incisione del suo primo disco: le ‘Variazioni Goldberg’.

