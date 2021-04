concerto-del-primo-maggio-a-roma:-il-cast-ufficiale

Cresce l’attesa per l’imminente concerto del Primo Maggio. Dopo l’annullamento dell’edizione 2020 per motivi di sicurezza, dovuti all’improvvisa emergenza sanitaria, il Concertone tornerà quest’anno ad animare la Capitale, svolgendosi all’aperto come da consuetudine.

La pandemia cambia alcune delle carte in tavola, spostando la sede dalla tradizionale piazza San Giovanni in Laterano alla Cavea dell’Auditorium “Parco della Musica” di Roma. Inoltre, non ci sarà il calore del pubblico ad accompagnare gli artisti che si esibiranno.

Il cast è composto da circa una quarantina di cantanti che si succederanno nelle oltre sei ore di spettacolo musicale, molti dei quali in presenza, altri in collegamento diretto.

Auditorium Parco della Musica





IL CONCERTONE DEL PRIMO MAGGIO PIÙ SANREMESE DI SEMPRE

Tra i nomi ufficiali spiccano alcuni cantanti che abbiamo avuto il piacere di ascoltare durante la recente edizione di Sanremo: Colapesce Di Martino, Coma_Cose, Madame, Ermal Meta, La Rappresentante di Lista, Noemi, Francesca Michielin e Fedez, Max Gazzè & The Magical Mystery Band, Extraliscio, Willie Peyote (con i Fast Animal & Slow Kids), Ghemon, Gaia, Gio Evan, Fasma, Francesco Renga e due dei finalisti di Sanremo Giovani, ovvero Folcast e Wrongonyou.

Tra gli altri da menzionare ci sono: Alex Britti & Flavio Boltro, Michele Bravi, Modena City Rambles, Tre Allegri Ragazzi Morti, Vasco Brondi, Fabrizio Moro con Vinicio Marchionni e Giacomo Ferrara, Chadia Rodriguez con Federica Carta, Après La Classe & Sud Sound System, The Zen Circus, Edoardo Bennato, Gianna Nannini e Claudio Capéo, L’Orchestraccia, Motta, Nayt, Mara Sattei, Il Tre, Ginevra, Piero Pelù, Orchestra multietnica di Arezzo con Magherita Vicario.

In questa lista di cantanti italiani, che si contraddistinguono in base al genere e al sound, appaiono anche i nomi della rockstar Noel Gallagher, della cantautrice italo-americana LP e del gruppo indie belga Balthazar.

Sul palco si esibiranno, infine, anche i vincitori del contest 1MNEXT (Cargo, Marte Marasco e Neno) e Y-Not, vincitore del contest musicale promosso da Anas, nell’ottica della campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale “Guida e Basta”.

Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta su Rai3 e Rai Radio2, dalle 16.30 alle 19 e dalle 20 alle 24. Sarà, inoltre, disponibile anche su Ray Play, sia in diretta che on demand.

L’evento promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, lancia lo slogan “L’Italia Si Cura Con Il Lavoro” proprio per enfatizzare l’importanza del lavoro (così come sancito dalla nostra Costituzione) e la necessità di avviare una campagna vaccinale nazionale, che sia adeguata e diffusa, e che possa permetterci di ripartire in totale serenità.