Concessionária abre 40 vagas de emprego para atendimento em pedágio

As inscrições para as vagas podem ser feitas até dia 20 de março. Não há necessidade de experiência e o requisito mínimo é ter o ensino médio completo. Há vagas disponíveis para pessoas com deficiência (PCDs). Concessionária SPMAR atua na administração dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas e oferece 40 vagas de emprego

A concessionária SPMAR, responsável pelos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas, está com 40 vagas abertas para o cargo de agente de atendimento, que são os profissionais que trabalham nos pedágios da rodovia.

Como se candidatar

Os currículos devem ser encaminhados para o e-mail selecao@spmar.com.br até o dia 20 de março, com o título da vaga (agente de atendimento) como assunto.

Não há necessidade de experiência anterior e o requisito mínimo é ter o ensino médio completo. Além do salário e contratação no regime CLT, segundo a SPMAR, são oferecidos vale-transporte e vale-refeição, assistência médica e odontológica, opções de fretados, cestas básicas e seguro de vida. Há vagas disponíveis para pessoas com deficiência (PCDs).

Em resumo, a atividade do profissional será atuar no atendimento aos motoristas nas praças de pedágios da rodovia, realizar a cobrança e recebimento das tarifas, operar equipamentos e máquinas para abertura e fechamento das cancelas dos pedágios, realizar o controle de caixa de sua cabine, conceder informações, tirar dúvidas e, quando necessário, entregar comunicações educacionais da concessionária aos motoristas.

Sobre a empresa

A Concessionária SPMAR atua na administração dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, sendo responsável pela gestão de 76% do Rodoanel Metropolitano de São Paulo em operação.

O Trecho Sul vai do km 30 ao km 86 do Rodoanel Mario Covas, ligando os Trechos Leste e Oeste do Rodoanel. Os acessos são pelas rodovias Régis Bittencourt (entroncamento com o Trecho Oeste) no km 30; Imigrantes no km 70 e Anchieta no km 75, além da Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86.

Já o Trecho Leste vai do km 86 ao km 130 do Rodoanel Mario Covas, ligando os Trecho Sul à Rodovia Presidente Dutra. O Trecho Leste tem acesso pela via de ligação com a Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86; pela Rodovia Henrique Eroles – SP066 (km 115, em Suzano); pela Rodovia Ayrton Senna – SP070 (km 124 em Itaquaquecetuba) e pela Rodovia Presidente Dutra – BR116 (km 130 em Arujá).

Vittorio Ferla