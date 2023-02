Concessionária conclui limpeza de trecho da Rodovia Raposo Tavares invadido por lama em Presidente Venceslau

Somente o acostamento do sentido interior–capital ainda segue interditado para a continuidade dos trabalhos de conformação do canteiro lateral. Tráfego voltou ao normal na Rodovia Raposo Tavares, em Presidente Venceslau (SP)

A concessionária Cart liberou o tráfego de veículos nas duas faixas da pista no sentido leste – interior–capital – entre os quilômetros 629 e 630 da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Presidente Venceslau (SP).

Na tarde desta quarta-feira (8), equipes de Engenharia e Operações da empresa responsável pela rodovia concluíram a limpeza das pistas, a retirada do sedimento de lama proveniente de propriedades vizinhas e a execução do sistema de contenção de detritos.

Somente o acostamento do sentido leste ainda segue interditado para a continuidade dos trabalhos de conformação do canteiro lateral.

O local segue monitorado por câmeras com equipes operacionais de prontidão diuturnamente. A inspeção de tráfego também é reforçada.

O sistema de contenção consiste em 18 metros de barreiras de concreto do tipo New Jersey às margens da pista leste, do lado das propriedades de onde ocorre a concentração de sedimentos com a água da chuva.

Cinco carretas descarregaram 140 metros cúbicos de pedras usadas para reforçar a contenção do barro que vem de cima.

Este componente de barreira rígida funciona para amortecer e conter parte dos detritos antes de chegarem à rodovia. O sistema cumpre a função de reduzir a força da água e segurar uma parcela do solo que ficará retido na primeira barreira. Já o sistema feito de rachões vai funcionar como base de sustentação do aterro da pista. Seu objetivo é manter a estabilidade da plataforma da rodovia, mesmo com a chuva, por ser um material drenante.

Limpeza foi concluída na Rodovia Raposo Tavares, em Presidente Venceslau (SP)

Avaliações preliminares do setor de engenharia da concessionária indicam que o sistema preventivo para evitar novos derramamentos de lama no corredor rodoviário tem sido eficaz até o momento.

“Com este alto índice pluviométrico, o ponto da ocorrência recebe águas e sedimentos das áreas localizadas a montante. Reforçamos que, além das medidas da concessionária em curso para mitigar a situação, a manutenção das curvas de nível, a preservação de mata ciliar nas margens do curso da água e a manutenção constante dos barramentos nas propriedades lindeiras à rodovia podem evitar o carreamento de solo para as pistas”, afirma o gerente de Engenharia da Cart, Alexandre Boaretto.

O trecho em Presidente Venceslau sofreu seguidas interdições no sentido interior–capital desde o último dia 14 de janeiro em decorrência da invasão de lama na rodovia.

